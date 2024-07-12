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12 июля 2024, 10:03 Читати українською

Канада выделяет $300 миллионов для обучения украинских пилотов

Правительство Канады приняло решение о выделении 389 миллионов канадских долларов (около $300 млн) на подготовку украинских военных пилотов и техническое обслуживание самолетов F-16. Об этом объявили в офисе премьер-министра Канады Джастина Трюдо, передает Укринформ.

Правительство Канады приняло решение о выделении 389 миллионов канадских долларов (около $300 млн) на подготовку украинских военных пилотов и техническое обслуживание самолетов F-16.
Фото: pixabay.com

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«Наша поддержка предусматривает выделение до 389 млн долларов для улучшения обучения пилотов F-16 в рамках коалиции Воздушных сил Контактной группы по обороне Украины», — заявили в Трюдо.

Эти средства поддержат обучение пилотов ВСУ, а также обеспечат важное оборудование для безопасного использования Украиной F-16.

Кроме того, в ведомстве раскрыли детали объявленного вчера нового пакета военной помощи Украине на 500 млн канадских долларов ($380 млн).

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«Это включает почти 444 миллиона долларов для Министерства обороны Канады на покрытие расходов на военную технику, помощь и обучение Вооруженных сил Украины, а также более 56 миллионов долларов для Целевого фонда Комплексного пакета помощи НАТО для Украины для помощи в восстановлении украинского сектора безопасности и обороны и содействие переходу Украины в полную оперативную совместимость с НАТО», — говорится в документе.

С учетом новых средств, в этом году Канада уже объявила о выделении Украине около 1 млрд канадских долларов военной помощи.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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