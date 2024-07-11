В приложении NovaPay можно открыть счет для ФЛП онлайн

Теперь предприниматели могут открыть свой платежный счет в приложении NovaPay. Об этом сообщает пресс-служба компании.

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Подробности

Средства, поступившие от клиентов, как наложенный платеж, зачисляются на счет ФЛП в NovaPay в день оплаты (на счет других банков — на следующий день).

Открытие и обслуживание счета, а также переводы на собственные счета NovaPay или на счета других банков по IBAN — бесплатно.

Средства можно перевести со счета ФЛП на свою личную карту, с которой снять наличные без комиссии в отделении Новой почты по штрихкоду в приложении NovaPay, а также с карты в любом банкомате в Украине до 50 000 грн без комиссий.

Если клиент при регистрации в приложении отметил, что имеет ФЛП, то у него автоматически появляется возможность открыть бизнес-счет внутри приложения.

Для ФЛП, уже имеющих счета в NovaPay, вся необходимая информация появится в приложении автоматически, без дополнительной регистрации. Необходимо только обновить мобильное приложение до последней версии.

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В компании напомнили, что более расширенный функционал управления финансами для клиентов-ФЛП по-прежнему доступен в бизнес-кабинете NovaPay.