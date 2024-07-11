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11 июля 2024, 12:33 Читати українською

В приложении NovaPay можно открыть счет для ФЛП онлайн

Теперь предприниматели могут открыть свой платежный счет в приложении NovaPay. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Теперь предприниматели могут открыть свой платежный счет в приложении NovaPay.
Фото: NovaPay

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Подробности

Средства, поступившие от клиентов, как наложенный платеж, зачисляются на счет ФЛП в NovaPay в день оплаты (на счет других банков — на следующий день).

Открытие и обслуживание счета, а также переводы на собственные счета NovaPay или на счета других банков по IBAN — бесплатно.

Средства можно перевести со счета ФЛП на свою личную карту, с которой снять наличные без комиссии в отделении Новой почты по штрихкоду в приложении NovaPay, а также с карты в любом банкомате в Украине до 50 000 грн без комиссий.

Если клиент при регистрации в приложении отметил, что имеет ФЛП, то у него автоматически появляется возможность открыть бизнес-счет внутри приложения.

Для ФЛП, уже имеющих счета в NovaPay, вся необходимая информация появится в приложении автоматически, без дополнительной регистрации. Необходимо только обновить мобильное приложение до последней версии.

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В компании напомнили, что более расширенный функционал управления финансами для клиентов-ФЛП по-прежнему доступен в бизнес-кабинете NovaPay.

«Далее в планах увеличения функций, в том числе выдача доверенностей на различные операции, выпуск физических бизнес-карт, кредитование и т. д.», — заявил Алексей Рубан, директор по инновациям NovaPay.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 4

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torn
torn
11 июля 2024, 14:12
#
З початку квітня компанія Нова Пошта (NovaPay) примусово та безальтернативно переводить всіх бізнес клієнтів (ФОП, юр.осіб) на свою послугу, де за переказ кожного безготівкового платежу з оплати товару бере комісію 3,65%+20грн. Звертаюся до представників НБУ, Антимонопольного комітету, Кабінету міністрів, депутатів із закликом розглянути ситуацію, в якій користуючись монопольним становищем на ринку приватна компанія встановлює завищену майже у 3 рази комісію за переказ безготівкової оплати, та вплинути з метою зменшення комісії до середньоринкової. За аналогічні послуги еквайрингу в Україні провідні банки зараз беруть комісію 1,3%, поточна узгоджена АМКУ та НБУ комісія interchange 0,7% на період воєнного стану. Вважаю, що вказана завищена комісія відчутно підвищує рівень цін для споживачів, а також негативно впливає на діяльність та розвиток малих і середніх підприємців, особливо під час війни, запобігає зростанню легальної електронної комерції в Україні та впровадженню безготівкових розрахунків.
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0
Krop06
Krop06
11 июля 2024, 14:40
#
Ви брешете, і чудово про це знаєте. Бо тариф по інтернет -еквайрингу у низ 1,8%. А 3,65% це траиф зарахування післяплати, при цьому 2% з них сплачує покупець.
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0
mantis05
mantis05
11 июля 2024, 14:51
#
Используйте интернет-эквайринг новапей) ну, или MCC коды по КВЭД указывайте верно и потребуйте чтобы их заапрувили в банке, которым пользуетесь. А то выходит не совсем честно: люди хотят и рыбку съесть, и получить подешевле услуги.
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0
bonv
bonv
11 июля 2024, 15:08
#
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