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11 июля 2024, 9:46 Читати українською

Литва выделила 1 млн евро на восстановление «Охматдета» и других медучреждений по которым рф нанесла удары

Литва выделила 1 млн евро на восстановление детской больницы «Охматдет» и других медицинских учреждений, по которым россия нанесла удары. Об этом сообщила премьер-министр страны Ингрида Шимоните.

Литва выделила 1 млн евро на восстановление детской больницы «Охматдет» и других медицинских учреждений, по которым россия нанесла удары.
Фото:lrt.lt

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Восстановление «Охматдета»

«Правительство только выделило 1 млн евро в поддержку восстановления детской больницы Охматдет в Киеве и других медицинских учреждений, жестоко и намеренно обстрелянных россией», — написала она.

По словам Шимоните, единственным способом остановить террористическое государство есть усиление поддержки украинской победы.

Напомним

Украинцы за 41 час собрали 300 миллионов гривен для детской больницы «Охматдет», корпуса которой пострадали в результате российской ракетной атаки 8 июля.

Как писал «Минфин», Владимир Зеленский заявил, что на восстановительные работы в детской больнице «Охматдет» в Киеве после российских ракетных обстрелов будет выделено еще 300 млн грн.

Накануне правительство приняло решение о выделении из резервного фонда государственного бюджета 100 млн грн на восстановление поврежденной в результате вражеской ракетной атаки детской больницы «Охматдет».

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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