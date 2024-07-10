Кабмин упростил для ТЦК процедуру выписки повесток

Кабинет министров принял постановление об уменьшении бумажной нагрузки на ТЦК и централизованной печати повесток. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

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Теперь ТЦК смогут формировать повестки с помощью Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов, что существенно ускоряет процедуру.

Раньше операторам ТЦК приходилось вручную выписывать повестки, что занимало много времени и ресурсов. Теперь этот процесс становится централизованным: повестки можно сформировать и распечатать с помощью реестра «Оберег».

Также операторы ТЦК смогут подписывать повестки с помощью квалифицированной электронной подписи.

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«Эти нововведения позволят уменьшить бумажную нагрузку на ТЦК и оптимизировать процессы военного учета, повысив их эффективность», — говорится в сообщении Минобороны.

Стоит отметить, что способ оповещения военнообязанных не изменился — повестки и дальше будут вручаться лично или направляться по почте.