Кабинет министров принял постановление об уменьшении бумажной нагрузки на ТЦК и централизованной печати повесток. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.
Кабмин упростил для ТЦК процедуру выписки повесток
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Теперь ТЦК смогут формировать повестки с помощью Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов, что существенно ускоряет процедуру.
Раньше операторам ТЦК приходилось вручную выписывать повестки, что занимало много времени и ресурсов. Теперь этот процесс становится централизованным: повестки можно сформировать и распечатать с помощью реестра «Оберег».
Также операторы ТЦК смогут подписывать повестки с помощью квалифицированной электронной подписи.
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«Эти нововведения позволят уменьшить бумажную нагрузку на ТЦК и оптимизировать процессы военного учета, повысив их эффективность», — говорится в сообщении Минобороны.
Стоит отметить, что способ оповещения военнообязанных не изменился — повестки и дальше будут вручаться лично или направляться по почте.
Комментарии - 4
МОБИЛИЗАЦИЯ В УКРАИНЕ: МОГУТ ЛИ ОФИЦЕРОВ ЗАПАСА ПРИЗВАТЬ НЕ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ
Вот какая оказия! И надо отменять еще и эти некоторые случаи и прочие уловки, просто иди и воюй как все и не выдумывай небылицы, что можно наплевать на Конституцию и жить мечтами, что на 1 офицера должно быть 30 солдат и ты должен командовать, когда в стране реально офицеров уже больше чем солдат. Куда сейчас надо, туда и пусть идут, как все, все с одного теста, голубых кровей нет. А если миллион обучавшихся воевать офицеров будут ждать, что их в войну пошлют строить шеренги на плацу и дадут каждому отдельный номер в готеле, то мы навоюем…