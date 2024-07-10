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10 июля 2024, 19:51 Читати українською

Кабмин упростил для ТЦК процедуру выписки повесток

Кабинет министров принял постановление об уменьшении бумажной нагрузки на ТЦК и централизованной печати повесток. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Кабинет министров принял постановление об уменьшении бумажной нагрузки на ТЦК и централизованной печати повесток.
Фото: imr.gov.ua

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Теперь ТЦК смогут формировать повестки с помощью Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов, что существенно ускоряет процедуру.

Раньше операторам ТЦК приходилось вручную выписывать повестки, что занимало много времени и ресурсов. Теперь этот процесс становится централизованным: повестки можно сформировать и распечатать с помощью реестра «Оберег».

Также операторы ТЦК смогут подписывать повестки с помощью квалифицированной электронной подписи.

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«Эти нововведения позволят уменьшить бумажную нагрузку на ТЦК и оптимизировать процессы военного учета, повысив их эффективность», — говорится в сообщении Минобороны.

Стоит отметить, что способ оповещения военнообязанных не изменился — повестки и дальше будут вручаться лично или направляться по почте.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 4

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Kolya12377
Kolya12377
10 июля 2024, 20:36
#
Для обмежено придатних поменяли законы, надо и для офицеров менять, тем более, что и так в войну можно их призывать на должность ниже по званию, гуг лите
МОБИЛИЗАЦИЯ В УКРАИНЕ: МОГУТ ЛИ ОФИЦЕРОВ ЗАПАСА ПРИЗВАТЬ НЕ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ
Вот какая оказия! И надо отменять еще и эти некоторые случаи и прочие уловки, просто иди и воюй как все и не выдумывай небылицы, что можно наплевать на Конституцию и жить мечтами, что на 1 офицера должно быть 30 солдат и ты должен командовать, когда в стране реально офицеров уже больше чем солдат. Куда сейчас надо, туда и пусть идут, как все, все с одного теста, голубых кровей нет. А если миллион обучавшихся воевать офицеров будут ждать, что их в войну пошлют строить шеренги на плацу и дадут каждому отдельный номер в готеле, то мы навоюем…
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0
Kolya12377
Kolya12377
10 июля 2024, 20:37
#
Предлагаю принудительно мобилизировать всех в свое время учившихся за наш счет офицеров и молодых пенсионеров-силовиков, которые не хотят воевать, к примеру, они, учившиеся воевать и между прочим, учившиеся за счет наших налогов, теперь на форуме финанс уа втроем доказывают, что они не должны воевать, дошли уже до того, что сравнивают себя с женщинами, стариками и инвалидами, и говорят, что пойдут, только если их хорошо попросят и предложат служить по конкретной давно не существующей специальности, а 45-летние пенсионеры МВД, вообще, не хотят становиться на учет, читал, что погранцы-пенсионеры поуезжали заграницу и их спокойно повыпускали. А в то же время, слышал уже не одну историю, как, к примеру, полуслепых людей со зрением минус 7 мобилизируют на войну, пишут пригодность после перекомиссии и отправляют на фронт помощником гранатометчика — недавно по суспильному радио даже рассказывали. По-моему, подход надо менять, в первую очередь, должны идти полностью здоровые, служившие и дававшие присягу, а потом остальные.
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Kolya12377
Kolya12377
10 июля 2024, 20:38
#
Надо искоренять такое позорное явление, как нежелающие воевать «паркетные генералы» и «офицеры мирного времени», не принимаешь участие в войне, наплевал на присягу и Конституцию — разжалован до рядового и на нары за измену Родине! Пора отменять этот прицип «только по специальности» для силовиков, при том еще позавчера, тем более, что он противоречит нашему законодательству. Почему всех призывают куда пошлют, айтишники идут в пехоту, а они только по специальности? За что такая привилегия? Сами себе сделали. Это просто сюрр какой-то!
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Kolya12377
Kolya12377
10 июля 2024, 20:39
#
Где еще в войну офицеры не воюют? Это был бы анекдот, если б не было так грустно. Мобилизацию надо начинать не с эпилептиков и полуслепых людей с нестабильной психикой (сейчас обязали явиться на перекомиссию всех ограниченно пригодных), а, в первую очередь, с молодых пенсионеров силовиков, людей сейчас вдвое меньше, зачем столько ментов, они сейчас реально на каждом шагу, к тому же, надо срочно приводить законодательство к европейским нормам и декриминализировать наркоманию, проституцию и порнографию, это личный выбор каждого, если добровольно, у нас уже дошло до того, что отправил свою фотку или помог кому-то познакомиться и за это можно загреметь, у нас что целибат, это полнейший бред, и это все составляет половину дел, то есть при изменении этих норм полицию можно разгрузить еще вдвое. И отправить здоровых, служивших и дававших присягу на фронт. Короче, это назрело, при том, еще позавчера, и надо делать, иначе может быть деморализация и беда. И ни в коем случае не снижать возраст до 50 — это еще минус, наверное, четверть, если не треть с фронта часто вполне здоровых и опытных людей. По-моему, я говорю очевидные вещи как для цивилизованного человека 21-го века, но на страну на которого напал враг-террорист.
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