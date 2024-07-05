НБУ рассматривает увеличение срока возврата валюты для аграриев

Нацбанк изучает ходатайство правительства об увеличении срока обязательного возврата валютной выручки для агропроизводителей с 90 до 120 дней. Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный во время заседания Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, передает Укринформ.

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О чем сказал Пышный

«Мы рассматриваем сейчас соответствующее ходатайство правительства об увеличении сроков возврата валютной выручки с 90 до 120 дней. И мне кажется, что мы приближаемся к общеприемлемой позиции», — сказал он.

По его словам, Нацбанк заинтересован в том, чтобы экспортная экспансия все же реализовывалась максимально эффективно, но в то же время напоминает, что экспортная выручка — это главный источник наполнения золотовалютных резервов.

«По потребностям аграриев мы также видим проблему роста объемов невозврата экспортной выручки, поэтому так тщательно подходим к этому вопросу. Наш сегодняшний диалог с отраслевыми ассоциациями, Министерством экономики очень полезен для поиска именно той модели, которая позволяет одновременно учесть интересы отрасли и не подвесить поступления экспортной валютной выручки. Происходит эффективная коммуникационная работа, и я настроен оптимистично», — заметил Пышный.

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