В Одессу впервые с начала войны прибыло судно MSC

Один из лидеров морских перевозок MSC (Mediterranean Shipping Co.) прибыл в Одессу впервые с февраля 2022 года. Об этом свидетельствуют данные Marine Traffic.

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Судно Levante F под флагом Панамы прибыло в «Контейнерный терминал Одесса» компании HHLA в 13:33 по Киеву из грузинского порта Поти.

Это первый контейнеровоз от мирового лидера — линии MSC, зашедший в украинский порт с начала полномасштабного нападения россии.

Напомним, что в апреле Украина вышла на довоенный уровень экспорта.

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