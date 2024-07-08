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8 июля 2024, 17:47 Читати українською

В Одессу впервые с начала войны прибыло судно MSC

Один из лидеров морских перевозок MSC (Mediterranean Shipping Co.) прибыл в Одессу впервые с февраля 2022 года. Об этом свидетельствуют данные Marine Traffic.

Один из лидеров морских перевозок MSC (Mediterranean Shipping Co.) прибыл в Одессу впервые с февраля 2022 года.

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Судно Levante F под флагом Панамы прибыло в «Контейнерный терминал Одесса» компании HHLA в 13:33 по Киеву из грузинского порта Поти.

Это первый контейнеровоз от мирового лидера — линии MSC, зашедший в украинский порт с начала полномасштабного нападения россии.

Напомним, что в апреле Украина вышла на довоенный уровень экспорта.

К теме: Украина экспортировала уже 50 млн тонн через морской коридор

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
8 июля 2024, 18:39
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Уладили вопрос с коррупцией на таможне и СЭС ?
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