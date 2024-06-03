Украина экспортировала уже 50 млн тонн через морской коридор

Украинским морским коридором за 9 месяцев экспортировано 50 миллионов тонн грузов. Об этом сообщает Администрация морских портов Украины.

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«Начиная с первого судна Joseph Shulte, вышедшего Украинским коридором 16 августа 2023 года, украинские черноморские порты переработали этот рекордный объем грузов, несмотря на постоянные атаки врага на нашу критическую инфраструктуру. Это 1737 обработанных судов», — говорится в сообщении.

Напомним, что Украина вышла на довоенный уровень экспорта. В апреле страна побила новый рекорд экспорта товаров из Украины — 13,1 млн тонн украинских грузов. В денежном исчислении — на $3,3 млрд.