Главное за четверг: Ограничения для перевода с карты на карту и повышение акцизов на топливо

Национальный банк введет ограничения для перевода с карты на карту. В настоящее время проводятся обсуждения этого вопроса с волонтерами. Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный во время заседания финансового комитета Верховной Рады.

Комитет Совета одобрил ко второму чтению повышение акцизов на топливо

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики одобрил ко второму чтению законопроект № 11256−2, предусматривающий повышение акцизов на топливо.

Сколько платят по депозитам кредитные союзы и выгодно ли открывать у них счета

В мире работает около 90 тыс. кредитных союзов, членами которых являются более 390 млн человек. В Украине они пока не слишком популярны, а их общая доля в активах финансового сектора составляет около 0,1%. Могут ли они быть интересными для инвесторов и сколько разрешают зарабатывать, разбирался «Минфин».

Правда ли, что у Украины есть месяц до дефолта? Прогноз курса валют на июль (видео)

В этом видео финансовый эксперт Алексей Козырев говорит о:

Правда ли, что у Украины есть месяц до дефолта?

Почему правительству выгодны разговоры о дефолте?

прогноз курса валют на июль;

Прогноз курса доллара и евро на период с 4 июля по 10 июля.

На «Минфине» появился калькулятор мощности зарядных станций

На сайте «Минфин» в разделе «Индексы» появился калькулятор мощности зарядных станций, с помощью которого можно рассчитать ориентировочную мощность зарядной станции или генератора для электропитания домашних устройств.

Комиссии за снятие наличных и карточные переводы: на чем будут зарабатывать банки

За 1 квартал 2024 года чистая прибыль (после уплаты налогов) платежеспособных украинских банков составила 40,518 млрд грн. Уже за январь-май он вырос в 1,68 раза — до 67,968 млрд грн. Это на 26,8% больше чем за аналогичный период 2023 года. Данные за июнь Нацбанк еще не опубликовал, но уже понятно, что динамика сохранится.