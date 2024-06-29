В Сильпо начали брать «чаевые»

Группа компаний Fozzy Group запустила проект с чаевыми для работников Сильпо. В настоящее время проект масштабировались в 95 магазинах. Об этом пишет NV Бизнес со ссылкой на пресс-службу Fozzy Group.

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По словам Fozzy Group, еще до начала программы 47% работников хотя бы один раз получали чаевые от гостей. Наибольшие суммы — 1400 грн в месяц, и 1000 грн за один раз.

«Подобный проект с чаевыми для курьеров мы запустили еще в декабре 2023 года в мобильном приложении Сильпо. Только за май гости отблагодарили наших чаевых 17745 раз.

В общей сложности количество заказов «с чаем» от гостя ежемесячно растет и сейчас достигает 7% заказов в месяц. Средние чаевые для курьера составляют 46 гривен, а самые большие чаевые за раз были 1200 грн", — добавили в компании.