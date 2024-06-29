Украинцы просят пересмотреть Нацстратегию доходов

Электронная петиция на сайте Кабмина о необходимости пересмотра Национальной стратегии доходов на 2024−2030 годы собрала необходимые 25 000 подписей.

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«Если коротко, наше требование — никогда о наших налогах без нас», — описал суть петиции ее автор Дмитрий Боярчук, исполнительный директор Центра социально-экономических исследований CASE Украина.

Он как автор петиции считает, что у национальной стратегии есть несколько критических недостатков.

Например, она предусматривает наделение фискальных органов полномочиями судебной и правоохранительной системы в части оперативно-розыскной деятельности и право выносить единоличное решение о взыскании долга, доступа к банковской тайне.

Другие претензии касаются предложений сузить использование упрощенной системы налогообложения, расширить дискреционные полномочия для институционально слабых фискальных органов (т.е. им предоставляется свобода избирать решения из нескольких юридически допустимых), отсутствие нормы о переходе на международные практики налогового учета (более дружественные с налогоплательщиками сравнительно стандартами).

«Учитывая изложенное, обращаемся с требованием пересмотреть Национальную стратегию доходов на 2024−2030 годы после публичных консультаций с бизнес-ассоциациями и общественностью», — говорится в петиции.