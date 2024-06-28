Редакция «Минфина» поздравляет вас с Днем Конституции Украины!
С Днем Конституции Украины!
Уважаемые читатели!
Желаем успехов и плодотворного труда на благо украинского народа. Желаем всегда гордиться своей страной и помнить свои права и уважать закон.
Выражаем огромную благодарность нашим защитникам и защитницам — ВСУ, волонтерам, медикам и всем, кто работает ради нашей победы.
Слава Украине!
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Источник: Минфин
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