В Минобороны рассказали, почему против продления сроков обновления данных военнообязанных

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
Страхование жилья от шахедов
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

27 июня 2024, 14:54 Читати українською

В Минобороны рассказали, почему против продления сроков обновления данных военнообязанных

Министерство обороны выступает против продления срока обновления данных военнообязанных до 150 дней. В ведомстве полагают, что 60 дней хватит для этой процедуры. Об этом заявил спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин в эфире телемарафона.

Министерство обороны выступает против продления срока обновления данных военнообязанных до 150 дней.
Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Он отметил, что Минобороны не поддерживает законопроект и не считает целесообразным продление срока обновления от 60 до 150 дней для обновления данных.

«Сейчас существуют возможности обновить данные в ТЦК, ЦНАПпах, а также в «Резерв+», где это можно сделать в считанные минуты, это приложение работает. Поэтому все военнообязанные, призывники и резервисты могут сделать это в считанные минуты.

Соответственно, мы не видим смысла продлевать этот срок, потому что сейчас нужно как можно скорее обновить учетную базу, чтобы осознавать, сколько украинцев пригодны, чтобы защищать родину", — отметил Лазуткин.

Напомним

«Минфин» писал, что в мобильном приложении Резерв+ теперь отображается статус бронирования от мобилизации. В реестр внесено уже 340 тысяч записей.

18 мая Минобороны запустило приложение «Резерв+», с помощью которого военнообязанные от 18 до 60 лет должны обновить свои данные — фактическое место жительства, номер телефона и e-mail.

С 18 июня у «Резерв+» появился QR-код, отсканировав который уполномоченные органы могут проверить силу электронного военно-учетного документа, имеющего такую же юридическую силу, как и бумажный.

Ранее заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко рассказала, что приложение «Резерв+» разрабатывалось на донорские средства, разработка обошлась в 3,4 млн грн ($86 000).

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает lemki и 11 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами