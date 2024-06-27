В Минобороны рассказали, почему против продления сроков обновления данных военнообязанных

Министерство обороны выступает против продления срока обновления данных военнообязанных до 150 дней. В ведомстве полагают, что 60 дней хватит для этой процедуры. Об этом заявил спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин в эфире телемарафона.

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Он отметил, что Минобороны не поддерживает законопроект и не считает целесообразным продление срока обновления от 60 до 150 дней для обновления данных.

«Сейчас существуют возможности обновить данные в ТЦК, ЦНАПпах, а также в «Резерв+», где это можно сделать в считанные минуты, это приложение работает. Поэтому все военнообязанные, призывники и резервисты могут сделать это в считанные минуты.

Соответственно, мы не видим смысла продлевать этот срок, потому что сейчас нужно как можно скорее обновить учетную базу, чтобы осознавать, сколько украинцев пригодны, чтобы защищать родину", — отметил Лазуткин.

Напомним

«Минфин» писал, что в мобильном приложении Резерв+ теперь отображается статус бронирования от мобилизации. В реестр внесено уже 340 тысяч записей.

18 мая Минобороны запустило приложение «Резерв+», с помощью которого военнообязанные от 18 до 60 лет должны обновить свои данные — фактическое место жительства, номер телефона и e-mail.

С 18 июня у «Резерв+» появился QR-код, отсканировав который уполномоченные органы могут проверить силу электронного военно-учетного документа, имеющего такую же юридическую силу, как и бумажный.

Ранее заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко рассказала, что приложение «Резерв+» разрабатывалось на донорские средства, разработка обошлась в 3,4 млн грн ($86 000).