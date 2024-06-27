Налоговая получит доступ к счетам граждан Украины за границей

Государственная налоговая служба как компетентный орган Украины получила одобренный глобальным форумом ОЭСР отчет о зрелости системы управления информационной безопасностью в Украине и обмене информацией для налоговых целей. Об этом говорится в сообщении ГНС.

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Что известно

Оценка проходила в несколько этапов, начиная с 2019 года. Особое внимание было уделено процессам обмена информацией, защите конфиденциальности, управлению рисками, вопросам логического и физического контроля доступа, подходам к обеспечению кибербезопасности.

«Мы готовы на техническом и законодательном уровне к подключению систем CRS/CbC. Это означает, что в ГНС в ближайшее время появится информация о состоянии банковских счетов резидентов Украины за рубежом, а также целый ряд финансовой информации об участниках международных групп компаний в разрезе иностранных юрисдикций. по уплате налогов, объемов доходов, видов деятельности, численности работающих и многое другое», — пояснил председатель парламентского комитета по налогам и финансам Даниил Гетманцев.

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Напомним

По состоянию на июнь 2024 г. более 115 юрисдикций являются участниками международного многостороннего автоматического обмена информацией. Украина обязалась начать автоматический обмен в сентябре 2024 года.

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Как писал «Минфин», Верховная Рада 21 марта приняла во втором чтении законопроект № 8131, вводящий европейские стандарты налоговой отчетности и в разы поднимающий прозрачность налогоплательщика перед государством, — так называемый стандарт CRS.