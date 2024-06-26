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26 июня 2024, 20:00 Читати українською

Госдолг увеличился, Бьош покидает пост СЕО Приватбанка: главное за среду

Госдолг Украины увеличился на 100 миллиардов гривен

В мае 2024 года государственный и гарантированный государством долг Украины увеличился на 104,68 млрд грн, в то же время сократился в долларовом эквиваленте на $0,53 млрд. По состоянию на 31 мая государственный и гарантированный государством долг составил почти 6,12 трлн грн, или $150,99 млрд.

Герхард Бьош покидает пост СЕО Приватбанка

В Приватбанке начали отбор на должность нового председателя правления банка. Нынешний CEO Герхард Бьош ее покидает.

17 банков Украины подписали меморандум о льготном кредитовании возобновления энергоинфраструктуры

17 крупнейших банков Украины подписали меморандум о льготном кредитовании проектов по восстановлению энергетической инфраструктуры.

Украинцы стали меньше доверять Нацбанку — опрос

48,1% респондентов в этом году сообщили о полном и частичном доверии к НБУ. Три месяца назад количество таких респондентов составило 52,1%. Количество респондентов, которым затруднились ответить на вопрос о доверии к Нацбанку, уменьшилось до 9,4% против мартовских 11,9%. В то же время о полном недоверии и частичном недоверии к украинскому центральному банку заявили 36,1% опрашиваемых против 29,2% в прошлом году.

Источник: Минфин
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