Украинцы стали меньше доверять Нацбанку — опрос

48,1% респондентов в этом году сообщили о полном и частичном доверии к НБУ . Три месяца назад количество таких респондентов составило 52,1%. Об этом свидетельствуют данные опроса , проводимого Центром Разумкова в июне.

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Количество респондентов, которым затруднились ответить на вопрос о доверии к Нацбанку, уменьшилось до 9,4% против мартовских 11,9%. В то же время о полном недоверии и частичном недоверии к украинскому центральному банку заявили 36,1% опрашиваемых против 29,2% в прошлом году.

В последний раз на таком низком уровне доверие к регулятору находилось в сентябре 2023 года.

Аналогичную динамику показал баланс доверия-недоверия украинцев к коммерческим банкам, который находится в отрицательных значениях (в общем, больший процент недоверяет, чем доверяет).

В настоящее время 57,8% респондентов заявляют, что полностью или частично не доверяют коммерческим банкам (в марте было 51,1%) и только 29% полностью или частично доверяют банкам (было 33,1%). Также до 13,2% упала доля респондентов, которым затруднились ответить на вопрос о доверии к банкам (было 15,9%).