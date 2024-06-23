Не хватает водителей: в Украине запустят программу обучения женщин в управлении грузовиками и автобусами

Министерство инфраструктуры разрабатывает общенациональную программу обучения женщин вождению крупногабаритного транспорта. Об этом замминистра Сергей Деркач рассказал в интервью украинской редакции Forbes.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

«Это вопрос в ближайшие недели. Собираем данные о необходимости водителей», — сообщил Деркач.

По его словам, на февраль нехватка водителей коммунального транспорта достигала 30%, сейчас дефицит может быть еще больше.

Мининфраструктуры рассчитывает привлечь в кампанию по обучению женщин украинский бизнес. По словам Деркача, некоторые компании сами обращались к правительству с предложениями предоставить необходимое оборудование или учебные площадки.

Из-за мобилизации во Львове не хватает водителей общественного транспорта. В ЛКП «Львовэлектротранс» открыты 50 вакансий водителей троллейбусов и 40 — водителей трамваев. Еще 100−120 водителей автобусов нуждается в АТП-1, сообщил 12 июня директор департамента городской мобильности и уличной инфраструктуры Львовского городского Совета Олег Забарило.

Напомним

«Минфин» писал, что Киевский метрополитен вынужденно увеличил интервалы движения поездов из-за дефицита работников. Причиной увеличения количества вакансий частично вынужденная миграция, специфика профессий и мобилизация. В частности, около 7% работников в настоящее время находятся в рядах ВСУ, и их количество постоянно увеличивается.