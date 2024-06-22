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22 июня 2024, 16:01 Читати українською

Правительство утвердило наблюдательный совет Энергоатома

Завершился конкурсный отбор и сформирован наблюдательный совет акционерного общества НАЭК «Энергоатом». Результаты правительство утвердило в своем распоряжении 21 июня. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

Завершился конкурсный отбор и сформирован наблюдательный совет акционерного общества НАЭК «Энергоатом».

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Набсовет компании сформирован из пяти членов, трое из которых — независимые и двое — представители государства.

Согласно распоряжению, независимыми членами наблюдательного совета акционерного общества «Энергоатом» стали Тимоти Джон Стоун, Майкл Эллиот Кирст, Ярек Неверович.

Также, по представлению Министерства энергетики, номинационный комитет согласовал Виталия Петрука и Тимофея Милованова как представителей государства.

Отмечается, что члены наблюдательного совета будут осуществлять управление компанией, а также контролировать и регулировать деятельность его исполнительного органа.

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Напомним

Проведение конкурсного отбора троих независимых членов наблюдательного совета объявили в феврале. В январе 2024 года Энергоатом был зарегистрирован как акционерное общество.

А 21 февраля компания получила свидетельство о регистрации выпуска акций на сумму более 306 млрд. грн.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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