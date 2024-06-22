Украина получит первый транш от замороженных активов рф до конца лета — Домбровскис

Украина получит первый транш по доходам от замороженных российских активов до конца лета. Размер транша будет составлять 1,5 млрд евро . Об этом заявил европейский комиссар по вопросам торговли Валдис Домбровскис.

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Он напомнил, что в мае было согласовано использование доходов от замороженных активов России в пользу Украины.

«По нашим оценкам, в этом году благодаря нашим мероприятиям будет доступно до 3 млрд. евро, и мы ожидаем осуществить первый платеж в размере 1,5 млрд. евро до летних каникул», — сообщил он.

Домбровскис добавил, что в первую очередь внимание на использовании этих доходов будет сосредоточено на военной поддержке Украины.

«Мы работаем в полную силу, чтобы уже в ближайшее время провести первую закупку», — подчеркнул еврокомиссар.

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Напомним

После полномасштабного вторжения рф в Украину, партнеры Киева заморозили активы россии на около $300 млрд.

Большинство замороженных российских активов находятся в ЕС, в частности, около 190 млрд евро хранящихся в Euroclear российского центрального банка, центральном депозитарии ценных бумаг.

С начала войны они принесли прибыль в размере 3,85 млрд евро, и страны ЕС обсуждали использование этой прибыли для помощи Украине.