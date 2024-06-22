Украина получит первый транш по доходам от замороженных российских активов до конца лета. Размер транша будет составлять 1,5 млрд евро. Об этом заявил европейский комиссар по вопросам торговли Валдис Домбровскис.
Украина получит первый транш от замороженных активов рф до конца лета — Домбровскис
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Он напомнил, что в мае было согласовано использование доходов от замороженных активов России в пользу Украины.
«По нашим оценкам, в этом году благодаря нашим мероприятиям будет доступно до 3 млрд. евро, и мы ожидаем осуществить первый платеж в размере 1,5 млрд. евро до летних каникул», — сообщил он.
Домбровскис добавил, что в первую очередь внимание на использовании этих доходов будет сосредоточено на военной поддержке Украины.
«Мы работаем в полную силу, чтобы уже в ближайшее время провести первую закупку», — подчеркнул еврокомиссар.
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Напомним
После полномасштабного вторжения рф в Украину, партнеры Киева заморозили активы россии на около $300 млрд.
Большинство замороженных российских активов находятся в ЕС, в частности, около 190 млрд евро хранящихся в Euroclear российского центрального банка, центральном депозитарии ценных бумаг.
С начала войны они принесли прибыль в размере 3,85 млрд евро, и страны ЕС обсуждали использование этой прибыли для помощи Украине.
Комментарии - 1
bonv
16 марта 2022, 15:31
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$300 млрд Центробанку Р Ф вже зарезервовані для України — радник Президента.
https://minfin.com.ua/ua/2022/03/16/82172400/