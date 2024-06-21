Binance фиксирует рекордные объемы торгов Ethereum после одобрения ETF в США

Криптовалютная биржа Binance сообщила о рекордных объемах торгов Ethereum на платформе после одобрения заявок на спотовые ETF на эфир (ETH) в США.

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Рост активности на рынке

Согласно данным CryptoQuant, объем транзакций Ethereum начал расти с 20 мая, когда количество транзакций выросло с 6,6 миллиона до 9,8 миллиона на 28 мая, что составляет прирост на 48%. Это свидетельствует о растущей активности в сети Ethereum, вызванной положительными новостями.

Аналитики Bloomberg повысили возможность одобрения спотового ETF на эфир с 25% до 75%. Цена эфира выросла с около $3 080 20 мая до $3 910 в день одобрения, продолжив рост до более чем $3 950 в последующие дни.

Повышенный интерес к Ethereum был подкреплен не только краткосрочными прибылями. По данным CryptoQuant, спрос на Ethereum значительно вырос благодаря постоянным владельцам, которые приобрели более 100 000 ETH 20 мая, что является самым высоким дневным уровнем с сентября 2023 года.

Поддержкой этого тренда стал рост открытых длинных позиций на рынке фьючерсов. Общий открытый интерес на эфир в деривативах вырос с 2,8 до 3,2 миллиона Ethereum в течение нескольких часов 20 мая.

В Binance также наблюдались рекордные объемы покупок Ethereum

По данным CryptoQuant, объем покупок превысил объем продаж на $530 млн — самая большая такая отметка для ETH, когда-либо зафиксированная на Binance.

Притоки эфира на Binance также были значительными. 21 мая Binance зафиксировал 145 777 ETH чистых поступлений, что является самым высоким показателем с мая 2023 года.

«Это важный шаг, который сигнализирует о растущем признании и более широком принятии цифровых активов в традиционных рамках, особенно на таком влиятельном рынке, как США. Мы оптимистично настроены, что этот шаг вперед приведет к дальнейшему регуляторному принятию, прокладывая путь для более массового внедрения цифровых активов по всему миру — будь то ETH, BTC или другие» — Ричард Тенг, СЕО Binance.

Напомним

«Минфин» писал, что 23 мая 2024 года Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) официально одобрила спотовые Ethereum-ETF.

Дата запуска спотовых Ethereum-ETF была перенесена на 2 июля 2024 года.