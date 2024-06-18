Tesla в суде будет подтверждать решение о выплате рекордной премии Илону Маску

Tesla начала борьбу за юридическое признание голосования акционеров в пользу рекордной компенсации Илона Маска в $56 млрд, пишет Reuters.

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Грег Варалло, адвокат акционеров по делу против пакета заработной платы, заявил, что подтверждение выплаты «не имеет юридической силы» для дела, но адвокаты компании так не считают и собираются подтвердить выплату.

Напомним, что акционеры Tesla таки одобрили выплату Маску, которая стала крупнейшей в истории корпоративной премией.

Сам миллиардер раньше угрожал, что может покинуть компанию, если ему не заплатят.