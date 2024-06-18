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18 июня 2024, 13:12 Читати українською

Tesla в суде будет подтверждать решение о выплате рекордной премии Илону Маску

Tesla начала борьбу за юридическое признание голосования акционеров в пользу рекордной компенсации Илона Маска в $56 млрд, пишет Reuters.

Tesla начала борьбу за юридическое признание голосования акционеров в пользу рекордной компенсации Илона Маска в $56 млрд, пишет Reuters.►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиГрег Варалло, адвокат акционеров по делу против пакета заработной платы, заявил, что подтверждение выплаты «не имеет юридической силы» для дела, но адвокаты компании так не считают и собираются подтвердить выплату.

►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Грег Варалло, адвокат акционеров по делу против пакета заработной платы, заявил, что подтверждение выплаты «не имеет юридической силы» для дела, но адвокаты компании так не считают и собираются подтвердить выплату.

Напомним, что акционеры Tesla таки одобрили выплату Маску, которая стала крупнейшей в истории корпоративной премией.

Сам миллиардер раньше угрожал, что может покинуть компанию, если ему не заплатят.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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bonv
bonv
18 июня 2024, 15:00
#
Компанії дуже неохоче виплачують великі зарплати/премії…
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