Акционеры Tesla проголосовали за выплату в $56 миллиардов Илону Маску

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Поддержка Маска

«Спасибо за вашу поддержку!»? — сказал Маск в своем посту на X.

Одобрение подавляющим большинством акционеров наибольших условий вознаграждения в корпоративной истории США может развеять беспокойство инвесторов по поводу будущего Маска в компании, а также предоставить производителю электромобилей двигателей в его борьбе за отмену судебного решения об аннулировании зарплатного пакета.

«Даже если акционеры одобрят старый пакет, неясно, признает ли суд Делавера это голосование действительным», — сказал Адам Бадави, профессор права в Калифорнийском университете в Беркли.

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Результат будет объявлен на встрече в штаб-квартире Tesla в Техасе в 16:30 (21:30 по Гринвичу).

Лицо, знакомое с предварительными результатами голосования, сообщило, что комбинация голосов крупных институциональных инвесторов и розничных инвесторов дала преимущество результату «да» над «нет».

Крупные доверенные фирмы Glass Lewis и Institutional Shareholder Services (ISS) призвали акционеров отклонить зарплатный пакет, а крупные инвесторы, включая Норвежский суверенный фонд, заявили, что будут голосовать против.

Акционеры могут изменить свое решение до начала годового собрания.

Акционеры Tesla также голосуют за другие предложения, включая перенос юридической штаб-квартиры из штата Делавэр в Техас, а также переизбрание двух членов совета директоров: брата Илона Маска Кимбала Маска и Джеймса Мердока.

Бонус для Маска

Бонус на общую сумму $56 млрд от Tesla был одобрен Маской в 2018 году. Это стало самым большим компенсационным пакетом от публичной компании за историю.

Вознаграждение состояло из 12 траншей опционов на акции Tesla, которые должны были перейти Маску при условии, что капитализация автопроизводителя увеличится на $50 млрд, а сама компания достигнет определенных целей выручки.

Однако в том же году акционер Tesla Ричард Торнетта потребовал аннулировать бонус, считая его несправедливым. Торнетта подал соответствующий иск в суд. Также с критикой сделки выступил и крупный инвестор — пенсионный фонд California State Teachers' Retirement System (CalSTRS).

Как пишет Business Insider, нарастающие проблемы с бизнесом Tesla нанесли серьезный удар по капиталу Илона Маска. Если в ноябре 2021 года Маск занимал первое место в рейтинге миллиардеров Bloomberg с состоянием $340 млрд, то к моменту закрытия торгов 16 апреля 2024 года активы миллиардера оценивались «всего» в $178 млрд. Котировки Tesla с достигнутого в 2021 году пика в $415 62%. По итогам торгов 16 апреля акции стоили уже 157 долларов за штуку.

В декабре 2023 года у Tesla насчитывалось чуть менее 140,5 тыс. сотрудников, отмечал CNBC. В целом с начала года акции Tesla подешевели на 36,77%. На торгах в среду, 17 апреля, котировки на данный момент упали на 1,38%, до $154,95.