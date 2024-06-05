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5 июня 2024, 9:38 Читати українською

Мировые ЦБ увеличили объемы золотых резервов почти на 33 тонны в апреле

Объемы золота в золотовалютных резервах мировых ЦБ в апреле, по предварительным данным, увеличились на 32,7 тонны, подсчитал Всемирный совет по золоту (World Gold Council, WGC).

Объемы золота в золотовалютных резервах мировых ЦБ в апреле, по предварительным данным, увеличились на 32,7 тонны, подсчитал Всемирный совет по золоту (World Gold Council, WGC).►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиСтремительный рост цен на золото в марте вызвал ряд вопросов.
Фото:depositphotos

►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Стремительный рост цен на золото в марте вызвал ряд вопросов. Один из них заключался в том, изменят ли центральные банки, чей спрос был назван ключевой причиной недавнего ралли, свое поведение по покупке золота в ответ на это", — говорится в обзоре.

По мнению аналитика WGC Кришана Гопола, данные за апрель могут свидетельствовать о том, что «мировые ЦБ пока еще не оправились от ралли цен на золото и продолжают стратегический курс на покупки металла».

Читайте: Мировые центробанки в марте увеличили общие запасы золота на 16 тонн

По данным организации, восемь центральных банков увеличили свои золотые резервы на тонну или более в апреле.

Кто скупает золото

Крупнейшими покупателями стали Центральный банк Турции (+8 тонн), Национальный банк Казахстана (+6 тонн), Резервный банк Индии (+6 тонн), Национальный банк Польши (+5 тонн), Валютное управление Сингапура (+4 тонны), ЦБ россии (+3 тонны) и Чешский национальный банк (+2 тонны).

Читайте также: Монеты, слитки и «бумажное» золото: три варианта вложить средства в благородный металл в Украине

А Народный банк Китая, наоборот, сообщил о значительном замедлении темпов покупки золота: его золотые резервы в апреле выросли чуть менее чем на 2 тонны, что стало самым низким приростом за месяц с ноября 2022 года.

Напомним

Мировые центробанки в марте увеличили объемы золота в своих золотовалютных резервах на 15,7 тонны: закупки 40,4 тонны более чем компенсировали продажи 24,7 тонны.

В феврале, по предварительным оценкам World Gold Council (WGC), банки закупили в золотовалютные резервы 19,1 тонны золота. Это в 2,4 раза меньше уточненных результатов января (45,4 тонны), и все же прирост продолжается уже 9 месяцев подряд.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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