Мировые ЦБ увеличили объемы золотых резервов почти на 33 тонны в апреле

Объемы золота в золотовалютных резервах мировых ЦБ в апреле, по предварительным данным, увеличились на 32,7 тонны, подсчитал Всемирный совет по золоту (World Gold Council, WGC).

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Стремительный рост цен на золото в марте вызвал ряд вопросов. Один из них заключался в том, изменят ли центральные банки, чей спрос был назван ключевой причиной недавнего ралли, свое поведение по покупке золота в ответ на это", — говорится в обзоре.

По мнению аналитика WGC Кришана Гопола, данные за апрель могут свидетельствовать о том, что «мировые ЦБ пока еще не оправились от ралли цен на золото и продолжают стратегический курс на покупки металла».

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По данным организации, восемь центральных банков увеличили свои золотые резервы на тонну или более в апреле.

Кто скупает золото

Крупнейшими покупателями стали Центральный банк Турции (+8 тонн), Национальный банк Казахстана (+6 тонн), Резервный банк Индии (+6 тонн), Национальный банк Польши (+5 тонн), Валютное управление Сингапура (+4 тонны), ЦБ россии (+3 тонны) и Чешский национальный банк (+2 тонны).

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А Народный банк Китая, наоборот, сообщил о значительном замедлении темпов покупки золота: его золотые резервы в апреле выросли чуть менее чем на 2 тонны, что стало самым низким приростом за месяц с ноября 2022 года.

Напомним