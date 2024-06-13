Импорт электроэнергии в этом году будет стоить Украине около $800 млн — Николайчук

Импорт электроэнергии в этом году будет стоить Украине около $800 млн. Об этом во время монетарного брифинга заявил заместитель главы НБУ Сергей Николайчук.

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Проблемы с энергетикой

«В последние месяцы в Украине активизировалась проблема с электроэнергией из-за обстрелов России. Согласно оценке НБУ, в апреле ситуация была лучше, чем ожидал Нацбанк благодаря импорту электроэнергии и более теплой погоде, но в мае ситуация ухудшилась (дефицит был выше — ред.). июня, из-за жаркой погоды и вывода АЭС на ремонт ситуация будет несколько хуже», — отметил Николайчук.

По его словам, эту проблема в ближайшие месяцы должно компенсировать расширение разрешения Европейской сети.

«НБУ уже в июле будет пересматривать оценки дефицита электроэнергии и влияние на макроэкономическую ситуацию в стране. Если мы говорим об импорте, то мы в апреле импортировали 0,3 ГВт, в мае — 0,6 ГВт. В денежных показателях — это не такие большие деньги. Согласно прогнозу НБУ, импорт электроэнергии в этом году будет стоить Украине около $800 млн», — подытожил он.