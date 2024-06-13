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13 июня 2024, 14:20 Читати українською

Импорт электроэнергии в этом году будет стоить Украине около $800 млн — Николайчук

Импорт электроэнергии в этом году будет стоить Украине около $800 млн. Об этом во время монетарного брифинга заявил заместитель главы НБУ Сергей Николайчук.

Импорт электроэнергии в этом году будет стоить Украине около $800 млн.
Фото:depositphotos

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Проблемы с энергетикой

«В последние месяцы в Украине активизировалась проблема с электроэнергией из-за обстрелов России. Согласно оценке НБУ, в апреле ситуация была лучше, чем ожидал Нацбанк благодаря импорту электроэнергии и более теплой погоде, но в мае ситуация ухудшилась (дефицит был выше — ред.). июня, из-за жаркой погоды и вывода АЭС на ремонт ситуация будет несколько хуже», — отметил Николайчук.

По его словам, эту проблема в ближайшие месяцы должно компенсировать расширение разрешения Европейской сети.

«НБУ уже в июле будет пересматривать оценки дефицита электроэнергии и влияние на макроэкономическую ситуацию в стране. Если мы говорим об импорте, то мы в апреле импортировали 0,3 ГВт, в мае — 0,6 ГВт. В денежных показателях — это не такие большие деньги. Согласно прогнозу НБУ, импорт электроэнергии в этом году будет стоить Украине около $800 млн», — подытожил он.

Источник: Минфин
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Комментарии - 3

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0
Exba
Exba
13 июня 2024, 14:22
#
И? Как-то не информативно выглядит только стоимость без объёма
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0
neverice
neverice
13 июня 2024, 14:58
#
Вартість електроенергії від 50 до 100 євро за МВт/г, в залежності від країни та часу доби.
Відповідно, орієнтовний об'єм імпорту — близько 10 тис ГВт/г на рік. Чесно кажучи, не знаю чим це інформативніше.
Ключове тут те, що імпорт енергії обходиться нам зовсім недорого, на фоні інших витрат. Фактично, вартість власної генерації на ТЕС у нас приблизно така сама (атомна та гідро — дешевше). А якщо копнути, то ДТЕК можливо нам навіть дорожче обходився. Основна проблема імпорту — обмежена потужність.
+
0
tckgoblinu
tckgoblinu
13 июня 2024, 15:50
#
Нам конкретно на ЕГЕРГЕТИКУ з листопада 2023 року до 13.06.2024 року надавали кошти:
1) ЄБРР — 300 млн. євро
2) Ісландія 700 тис. євро
3) Швеція 57 млн. євро
4) Австрія 5 млн. євро
5) Знову ЄБРР 1 мільярд євро
6) Німеччина 45 млн. євро
7) Велика Британія 27 млн 500 тис. євро
8) Знову Швеція 56 млн. 500 тис. євро
9) Знову Німеччина 30 млн. 400 тис. євро
10) Франція 650 млн. євро
11) Данія 420 млн. євро
12) Знову Велика Британія 23 млн. євро
13) США 190 млн. доларів
14) Знову Данія 5,8 млн. доларів
15) Японія 470 млн. доларів
16) Знову США 522 млн. доларів
17) І знову США 824 млн. доларів
18) Знову Велика Британія 180 млн. доларів
19) І ще раз США 25 млн. доларів.
20) Партнери G7+ 1 мільярд доларів.

Загалом по курсу на 13.06.2024 року це близько 250 527 866 000 гривень.(за курсом на 13.06.2024 це
6 144 907 187 доларів або 5 655 256 569 євро)

Тобто в нас має бути 250 мільярдів гривень ВИКЛЮЧНО НА ЕНЕРГЕТИКУ.

Тому, можемо собі дозволити по таких цінах на кілька років вперед закупити електроенергії.

p. s. Всі дані ви можете знайти в інтернеті, взявши суму вказану в моєму дописі і країну, котра цю суму надала.
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