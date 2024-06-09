Robinhood планирует купить самую крупную криптобиржу Европы

Компания-разработчик инвестиционной платформы Robinhood хочет купить криптобиржу Bitstamp за $200 млн. Об этом пишет CoinDesk.

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Платформа занимает 16 позицию в рейтинге CoinMarketCap. Объем торгов в сутки составляет около $230 млн, а количество рынков — 191. Соглашение может состояться в первой половине 2025 года.

Bitstamp была основана в 2011 году и считается одной из старейших криптобирж, а также самой большой платформой в Европе.