НБУ назвал причину роста спроса на валюту, центробанки увеличили объемы золота: главное за среду

Чистый спрос клиентов на иностранную валюту по безналичным операциям в мае увеличился на 41% в связи с увеличением бюджетных расходов, что связано с поступлениями международной помощи в марте-апреле.

Налог на прибыль в мае обеспечил более четверти доходов общего фонда госбюджета

По данным Государственной казначейской службы, за май 2024 года в общий фонд государственного бюджета поступило 151,8 млрд. гривен.

Мировые ЦБ увеличили объемы золотых резервов почти на 33 тонны в апреле

Объемы золота в золотовалютных резервах мировых ЦБ в апреле, по предварительным данным, увеличились на 32,7 тонны, подсчитал Всемирный совет по золоту.

BlackRock и Citadel Securities готовят к запуску новую национальную фондовую биржу в США

Группа компаний при поддержке финансовых гигантов BlackRock и Citadel Securities планирует запустить новую национальную фондовую биржу в США — Texas Stock Exchange (TXSE).