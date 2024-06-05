В НБУ назвали причину роста чистого спроса на безналичную валюту в мае
НБУ назвал причину роста спроса на валюту, центробанки увеличили объемы золота: главное за среду
Чистый спрос клиентов на иностранную валюту по безналичным операциям в мае увеличился на 41% в связи с увеличением бюджетных расходов, что связано с поступлениями международной помощи в марте-апреле.
Налог на прибыль в мае обеспечил более четверти доходов общего фонда госбюджета
По данным Государственной казначейской службы, за май 2024 года в общий фонд государственного бюджета поступило 151,8 млрд. гривен.
Мировые ЦБ увеличили объемы золотых резервов почти на 33 тонны в апреле
Объемы золота в золотовалютных резервах мировых ЦБ в апреле, по предварительным данным, увеличились на 32,7 тонны, подсчитал Всемирный совет по золоту.
BlackRock и Citadel Securities готовят к запуску новую национальную фондовую биржу в США
Группа компаний при поддержке финансовых гигантов BlackRock и Citadel Securities планирует запустить новую национальную фондовую биржу в США — Texas Stock Exchange (TXSE).
Комментарии - 1