По данным Государственной казначейской службы, за май 2024 года в общий фонд государственного бюджета поступило 151,8 млрд гривен. Об этом говорится в сообщении Министерства финансов.
Налог на прибыль в мае обеспечил более четверти доходов общего фонда госбюджета
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Среди платежей, взимание которых контролируют налоговые и таможенные органы, основные поступления были получены за счет:
- 42,1 млрд грн — налога на прибыль предприятий;
- 38,6 млрд грн — налог на добавленную стоимость с ввезенных на таможенную территорию Украины товаров;
- 20,2 млрд грн — налога на добавленную стоимость с произведенных в Украине товаров (собранно 32,9 млрд, возмещено — 12,7 млрд грн);
- 17,5 млрд грн — налог на доходы физических лиц и военного сбора;
- 17,2 млрд грн — акцизного налога;
- 5,4 млрд грн — рентной платы за пользование недрами;
- 3,9 млрд грн — ввозной и вывозной пошлины.
При этом исполнение месячной росписи доходов Государственной налоговой службой составило 106,9% (+6,4 млрд грн), Государственной таможенной службой — 112,1% (+5,2 млрд грн).
В целом, по итогам мая 2024 года, в общий и специальный фонды государственного бюджета поступило 229,1 млрд грн налогов, сборов и других платежей.
Источник: Минфин
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