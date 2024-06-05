Налог на прибыль в мае обеспечил более четверти доходов общего фонда госбюджета

По данным Государственной казначейской службы, за май 2024 года в общий фонд государственного бюджета поступило 151,8 млрд гривен. Об этом говорится в сообщении Министерства финансов.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Среди платежей, взимание которых контролируют налоговые и таможенные органы, основные поступления были получены за счет:

42,1 млрд грн — налога на прибыль предприятий;

38,6 млрд грн — налог на добавленную стоимость с ввезенных на таможенную территорию Украины товаров;

20,2 млрд грн — налога на добавленную стоимость с произведенных в Украине товаров (собранно 32,9 млрд, возмещено — 12,7 млрд грн);

17,5 млрд грн — налог на доходы физических лиц и военного сбора;

17,2 млрд грн — акцизного налога;

5,4 млрд грн — рентной платы за пользование недрами;

3,9 млрд грн — ввозной и вывозной пошлины.

При этом исполнение месячной росписи доходов Государственной налоговой службой составило 106,9% (+6,4 млрд грн), Государственной таможенной службой — 112,1% (+5,2 млрд грн).

В целом, по итогам мая 2024 года, в общий и специальный фонды государственного бюджета поступило 229,1 млрд грн налогов, сборов и других платежей.