Укрэнерго: Сегодня весь день будут действовать графики отключения света

3 июня во всех областях возможны отключения света по графику. Об этом говорится в сообщении «Укрэнерго».

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Лимиты на потребление

«3 июня с 00:00 и в течение суток на всей территории Украины для каждой области будут действовать лимиты на потребление электроэнергии», — сообщили в компании.

Там отметили, что при превышении лимитов облэнерго могут использовать для промышленных и бытовых потребителей графики почасовых отключений.

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В то же время, энергопитание объектов критической инфраструктуры, выполняющих функцию жизнеобеспечения населения, не будут ограничивать.

Напомним

россия продолжает осуществлять атаки по энергетической инфраструктуре Украины. Позавчера оккупанты обстреляли две теплоэлектростанции. В результате обстрела серьезно повреждено оборудование на двух ТЭС.

В пятницу обломки ракет повредили электросети и полностью разрушили трансформаторную подстанцию в Голосеевском районе Киева.