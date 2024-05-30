Минфин - Курсы валют Украины

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30 мая 2024, 20:00 Читати українською

Главное за четверг: Что делать с евро, рост доллара и инвестиция в жилье на Западе Украины

Евро уже почти по 45 гривен: что с ним делать на длинных и коротких дистанциях

На фоне активного взлета котировок доллара многие упустили из виду стремительный скачок курса евро до уровней 43,92/43,93 гривен на межбанке и до 45 гривен — в обменниках. Не только доллар, но и евро стал инструментом для получения сверхдохода от торговли валютой.

Нацбанк снова повысил курс доллара до исторического максимума

Национальный банк снова повысил курс доллара к гривне до исторического максимума. Официальный курс на 31 мая 2024 установлен на уровне: 40,5001 грн за 1 доллар (+0,0169 грн). Предыдущий максимум был зафиксирован день назад, 30 мая — 40,4832.

Жилье на Западе Украины как инвестиция: что покупать и сколько можно заработать

Рынок недвижимости западных регионов активно восстанавливается: спрос на новое жилье растет вместе с ценниками. «Минфин» выяснил, что сейчас происходит с сегментом инвестиционного жилья в западных областях и какие нюансы следует учитывать покупателям.

Доллар за 40 — уже факт: какой курс валют увидим в июне (видео)

В этом видео финансовый эксперт Алексей Козырев говорит о том, что происходит на валютном рынке, почему растет курс доллара, влияние ОВГЗ на курс доллара, прогноз курса доллара и евро на июнь, прогноз курса доллара и евро на период с 30 мая по 5 июня.

ЭКА начала страховать украинский бизнес от военных рисков

Государственное экспортно-кредитное агентство начало принимать заявки от бизнеса на страхование от военных и политических рисков. Ранее полис страхования от военных рисков в Украине могли приобрести только иностранные компании. Их инвестиции готовы страховать международные агенства MIGA и DFC. Такие страховки в Украине уже привлекли ряд инвесторов.

Источник: Минфин
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