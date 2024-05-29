Швеция объявила о рекордной военной помощи Украине на более чем миллиард евро

Сегодня, 29 мая, правительство Швеции объявило о 16-м и крупнейшем на сегодняшний день пакете военной помощи Украине на сумму 13,3 млрд шведских крон (1,16 млрд евро). Об этом сообщает пресс-служба правительства Швеции.

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Входящий в пакет помощи

Швеция передает Украине самолеты радиолокационной разведки и наведения (ASC 890), тем самым усиливая возможности противовоздушной обороны Украины.

В новый пакет помощи также входят ракеты класса «воздух — воздух» Rb 99, которые можно использовать как на самолетах, так и в наземных системах ПВО.

Также Швеция дарит весь свой запас гусеничных бронетранспортеров Pansarbandvagn 302 (Pbv 302) для создания новых бригад украинской армии.

Кроме того, Украине дарят артиллерийские снаряды калибра 155 мм.

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Новый пакет военной помощи также включает:

Танки, избыточные в вооруженных силах Швеции.

Ресурсы для технического обслуживания ранее подаренного шведского оборудования.

Финансовая поддержка коалиций способностей.

Финансовая поддержка фондов и временных инициатив для быстрой и масштабной закупки оборудования для Украины.

Терминалы с подпиской на спутниковую связь.

Шведскому агентству оборонных исследований будет также поручено поддержать Украину в создании собственного института оборонных исследований.

Отмечается, что с начала полномасштабного вторжения россии Швеция оказала военную поддержку Украине на 43,5 млрд крон (3,78 млрд евро).