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29 мая 2024, 13:46 Читати українською

В ПАСЕ одобрили выплаты украинцам, желающим вернуться на родину

Комитет ПАСЕ по миграции согласовал решение о выплате денег украинцам для возвращения в Украину. Об этом в Telegram сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

Комитет ПАСЕ по миграции согласовал решение о выплате денег украинцам для возвращения в Украину.

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«То есть после окончания боевых действий украинцы, которые будут возвращаться в Украину, смогут получить финансовую помощь от европейских стран», — пояснил он.

О суммах пока не сообщается.

По словам Гончаренко, норма о выплатах была добавлена в доклад, который готовят в миграционном Комитете ПАСЕ по Украине.

Источник: Минфин
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Комментарии - 7

+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
29 мая 2024, 14:38
#
…Комітет ПАРЄ з міграції… а что это такое и где ОНО находится и можно предоставить информацию с первоисточника о существовании такой «конторы» (комитет по миграции). Ну и кто (представители каких стран входят в этот комитет).
Шо то тута о нем ни слова нема!

https://www.coe.int/uk/web/about-us/structure

Коротко про Раду Європи
+
0
sergio71
sergio71
29 мая 2024, 17:03
#
Нашел его. Но только на английском и французком доступно:
pace.coe.int/en/pages/committee-27/committee-on-migration-refugees-and-displaced-persons
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
29 мая 2024, 17:13
#
УХ ТЫ!!!
Спасибо, а самое «прикольное» —
On 22 January 2024, Oleksiy Goncharenko (Ukraine, EC/DA) was elected by acclamation Chairperson of the Committee, succeeding Theodoros Rousopoulos (Greece, EPP/CD) who became President of the Assembly

.как я понял. гончаренко «рулит этой движухой»?
Только подобный новостей как-то не вижу…
+
+72
Vadim531
Vadim531
29 мая 2024, 15:06
#
Ахах, да там лес рук чтоб вернутся в нашу краину мрий.
+
+45
Игорь УА
Игорь УА
29 мая 2024, 15:18
#
Они и без денег побегут обратно, как только выселят из бесплатных халуп и перестанут платить пособия. Там 90% бездельников, которым 500 евро в месяц означает — жизнь удалась. Пробки на въезд будут такие же как 24.02.2022 г. на выезд из Украины были:))
+
+15
Mini Mi
Mini Mi
29 мая 2024, 16:11
#
Ну из баб может кто и поедет, а вот мужики (которые в большинстве стран пособия и не получают) сюда точно не вернутся ни за какие деньги.
+
+15
Yaroslav TheRock
Yaroslav TheRock
29 мая 2024, 16:47
#
С точки зрения логики нет смысла уезжать назад, ведь то что это ПАРЕ будет платить украинцам за возврат можно за пару месяцев заработать в западной Европе. Т.е это выстрел себе в ногу.
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