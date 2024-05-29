В ПАСЕ одобрили выплаты украинцам, желающим вернуться на родину

Комитет ПАСЕ по миграции согласовал решение о выплате денег украинцам для возвращения в Украину. Об этом в Telegram сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

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«То есть после окончания боевых действий украинцы, которые будут возвращаться в Украину, смогут получить финансовую помощь от европейских стран», — пояснил он.

О суммах пока не сообщается.

По словам Гончаренко, норма о выплатах была добавлена в доклад, который готовят в миграционном Комитете ПАСЕ по Украине.