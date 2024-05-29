Комитет ПАСЕ по миграции согласовал решение о выплате денег украинцам для возвращения в Украину. Об этом в Telegram сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.
В ПАСЕ одобрили выплаты украинцам, желающим вернуться на родину
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«То есть после окончания боевых действий украинцы, которые будут возвращаться в Украину, смогут получить финансовую помощь от европейских стран», — пояснил он.
О суммах пока не сообщается.
По словам Гончаренко, норма о выплатах была добавлена в доклад, который готовят в миграционном Комитете ПАСЕ по Украине.
Источник: Минфин
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Комментарии - 7
Шо то тута о нем ни слова нема!
https://www.coe.int/uk/web/about-us/structure
Коротко про Раду Європи
pace.coe.int/en/pages/committee-27/committee-on-migration-refugees-and-displaced-persons
Спасибо, а самое «прикольное» —
On 22 January 2024, Oleksiy Goncharenko (Ukraine, EC/DA) was elected by acclamation Chairperson of the Committee, succeeding Theodoros Rousopoulos (Greece, EPP/CD) who became President of the Assembly
.как я понял. гончаренко «рулит этой движухой»?
Только подобный новостей как-то не вижу…