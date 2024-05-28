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28 мая 2024, 18:16 Читати українською

Нацкомиссия повысила тарифы водоканалов для бизнеса

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), повысила тарифы на водоснабжение и водоотвод для небытовых потребителей ряда водоканалов. Соответствующее решение регулятор принял на заседании 28 мая, сообщает Укринформ.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), повысила тарифы на водоснабжение и водоотвод для небытовых потребителей ряда водоканалов.
Фото: freepik.com

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«Принимаем решение по 35 лицензиатам для небытовых потребителей. Население это не касается», — заявил глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк.

Водоотвод

Так, с 1 июня будут действовать следующие оптовые тарифы на водоотвод (за 1 кубометр без НДС):

  • КП «Производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства города Ужгорода» — 11,88 грн;
  • КП «Водоканал» (Запорожье) — 10,45 грн;
  • КП «Ивано-Франковскводоэкотехпром» — 6,87 грн;
  • Львовводоканал — 9,02 грн;
  • Черновцыводоканал — 10,28 грн;
  • Киевводоканал — 9,66 грн;
  • Днепроводоканал — 11,69 грн;
  • Житомирводоканал — 17,24 грн;
  • Черкассыводоканал — 10,51 грн.

Водоснабжение

Тариф на централизованное водоснабжение для других потребителей (кроме бытовых, за 1 кубометр без НДС):

  • КП «Производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства города Ужгорода» — 30,36 грн;
  • КП «Водоканал» (Запорожье) — 24,53 грн;
  • КП «Ивано-Франковскводоэкотехпром» — 17,45 грн;
  • Львовводоканал — 20,04 грн;
  • Черновцыводоканал — 23,89 грн;
  • Киевводоканал — 21,42 грн;
  • Днепроводоканал — 24,18 грн;
  • Житомирводоканал — 32,34 грн;
  • Черкассыводоканал — 20,19 грн.

Самые высокие тарифы на водоснабжение для небытовых потребителей установлены для ЧАО «Энергоресурсы» — 53,39 грн за 1 кубометр. Самый высокий тариф на водоотвод — для КП «Облводоканал» Запорожского областного совета (42,37 грн за 1 кубометр).

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Тарифы для населения

Отмечается, что тарифы на централизованное водоснабжение и централизованный водоотвод для населения остаются на уровне тарифов на 24 февраля 2022 года.

Напомним

Минфин писал, что, по словам главы Государственной инспекции энергетического надзора Украины Руслана Слободяна, тарифы на электроэнергию могут повысить уже в этом году из-за необходимости привлечь значительные финансовые ресурсы для восстановления энергообъектов после российских атак.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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