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23 мая 2024, 19:33 Читати українською

Сенат Польши принял закон о помощи украинским беженцам. Одноразовая помощь отменена

Верхняя палата польского парламента (Сенат) приняла правительственный закон о продлении легальности пребывания и помощи украинцам, прибывшим в Польшу после полномасштабного вторжения рф, до 30 сентября 2025 года. Об этом сообщает Укринформ.

Верхняя палата польского парламента (Сенат) приняла правительственный закон о продлении легальности пребывания и помощи украинцам, прибывшим в Польшу после полномасштабного вторжения рф, до 30 сентября 2025 года.
Фото: pixabay.com

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Закон на заседании Сената 22 мая поддержали 87 сенаторов, 4 были против, один сенатор воздержался.

В целом, Сейм поддержал законопроект, разработанный правительством Польши, депутаты внесли в него незначительные поправки.

Изменения

В частности, депутаты приняли поправки по растяжению до четырех месяцев срока подачи документов о временном выполнении специальности врача, стоматолога, медсестры и акушерки, а также признания свидетельства об образовании стран, аннулировавших соглашение о взаимном признании с Польшей дипломов (таким образом сделала Беларусь).

Изменениями к закону, принятому в марте 2022 года, предусматривается, что социальная помощь по программам «800+» (ежемесячное пособие на ребенка в размере 800 злотых ($200) и «добрый старт» (одноразовая помощь в размере 300 злотых ($75) семьям в случае, если ребенок школьного возраста ходит в польскую школу.

Другим важным нововведением в законопроекте о помощи украинцам является возможность изменения статуса пребывания украинцев в Польше: с нынешней временной защиты на временное пребывание до трех лет.

Для этого нужно будет актуализировать свои данные в базе PESEL UKR (польская идентификационная система, UKR — предназначена для украинцев), подать соответствующую просьбу в электронном виде к воеводе по месту жительства, а также соответствовать требованию PESEL UKR по состоянию на 4 марта 2024 года.

В то же время, этот закон вводит новое правило подтверждения личности гражданина Украины, претендующего на получение номера PESEL в Польше. В частности, единственным способом подтверждения личности будет считаться предъявление действительного проездного документа гражданина Украины.

Закон предусматривает отмену единовременного социального пособия в Польше для украинских беженцев в размере 300 злотых ($75), а также отмену денежной компенсации для владельцев частного жилья, предоставлявших проживание и питание беженцам из Украины.

Что дальше

После утверждения закона в Сейме и Сенате его должен подписать президент. Документ должен вступить в силу в Польше до 1 июля 2024 года.

Украинцы в Польше

В Польше сегодня находится около миллиона украинских беженцев.

«Минфин» писал, что украинцы за последние два года зарегистрировали в Польше 48 464 ФЛП.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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bonv
bonv
23 мая 2024, 20:07
#
Пора адаптовуватись і працювати та заробляти на себе самостійно без допомоги країни проживання.
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