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23 мая 2024, 19:11 Читати українською

Вклады украинцев продолжают расти: сумма на счетах физлиц в банках превысила 1,24 трлн грн

По состоянию на 1 мая 2024 г. общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей) в банках Украины составила 1 244,2 млрд грн, что на 15,8 млрд грн больше показателя предыдущего месяца. Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов.

По состоянию на 1 мая 2024 г.
Фото: НБУ

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В Фонде отметили, что в последние три месяца номинальная сумма вкладов физлиц демонстрирует тенденцию к росту.

Из общей суммы вкладов физических лиц на начало мая:

  • вклады в национальной валюте — 801,6 млрд грн (+12,5 млрд грн за апрель);
  • вклады в иностранной валюте — 442,6 млрд грн (+3,3 млрд грн за апрель).

Часть ФЛП

Доля ФЛП в структуре вкладчиков на 1 мая 2024 года составила 3,3%, а сумма их вкладов составила 139,4 млрд грн (11,2% от общей суммы вкладов). Вклады физических лиц-предпринимателей подпадают под гарантии Фонда с 1 января 2017 года.

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Гарантия на вклады

В Фонде также напомнили, что с 13 апреля 2022 года во время действия в Украине военного положения и в течение трех месяцев после отмены или прекращения его действия на вклады физических лиц (в т.ч. ФЛП) в банках Украины распространяются 100% гарантии.

После истечения трехмесячного срока со дня отмены или прекращения действия военного положения максимальная сумма гарантированного возмещения для вкладчиков банков Украины составит 600 тыс. грн.

Все банки являются участниками Фонда гарантирования вкладов. По состоянию на 1 мая 2024 г. в реестре участников Фонда насчитывается 63 банка.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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0
bonv
bonv
23 мая 2024, 20:08
#
Крипта все ще залишається надійним активом, тому інвестувавши в той же біткоїн можна спати спокійно хоча б знаючи, що твої кошти не в банку, який у будь-який момент може збанкрутувати. Плюс вкладення в біткоїні роблять тебе мобільним, ти не боїшся втратити заощадження під час переїздів, навіть раптових і незапланованих.
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0
Igorenya
Igorenya
23 мая 2024, 20:22
#
А якщо податок піднімуть до 5%?
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