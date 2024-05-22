Украинцы в Польше за два года зарегистрировали более 48 тысяч ФОП

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Бизнес в Польше

«За два последних года украинцы зарегистрировали в Польше 48 464 ФОП. До начала полномасштабного вторжения наши соотечественники открывали около 200 индивидуальных предприятий в месяц. Весной 2022 года их количество выросло с 600 до 1 700. Следующие месяцы украинцы регистрировали ежемесячно уже по две тысячи ФОП, а в 2023 году этот показатель достиг отметки в три тысячи в месяц», — говорится в сообщении.

Бизнес подсчитал, что в прошлом году украинцы открыли в Польше 30 325 новых индивидуальных компаний. На первом этапе наши предприниматели преимущественно ориентировались на украинского покупателя.

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«Например, сегодня в украинскую „Черноморку“, „Львовские круасаны“ или Milk Bar очереди стоят на улицу. Люди по два часа ждут, чтобы сесть за столик. И если раньше это были преимущественно украинцы, то теперь мы видим, что около 40% в этих очередях поляки. Рядом с нашим офисом открылся украинский салон красоты, где работают наши девушки, говорят по-украински, но 80% трафика при этом — это уже польские женщины. Так что в последние полгода местная потребительская культура под влиянием украинского бизнеса меняется. Возможно, поляки и не хотят поддерживать украинских предпринимателей, но теперь у них часто нет другого выбора», — рассказывает руководитель центра Дия.Бизнес в Варшаве Виктория Корытник.