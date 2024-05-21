Кабмин разрешил выдавать повестки круглосуточно. С 18 июля их будут рассылать по почте

Представители территориальных центров комплектации теперь имеют право вручать повестки резервистам и военнообязанным круглосуточно. Соответствующее решение было принято в постановлении Кабинета министров от 16 мая.

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Где будут вручать повестки

Согласно документу, вручение повесток резервистам и военнообязанным осуществляется круглосуточно по адресу места жительства или адресу задекларированного/зарегистрированного места жительства, работы, обучения, в общественных местах, общественных домах и сооружениях, местах массового скопления людей, территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, на пунктах пропуска (блокпостах), пунктах пропуска через границу Украины.

Повестки имеют право вручать:

представители ТЦК — в пределах административной территории, на которую распространяется полномочие соответствующего ТЦК.

представители структурных подразделений районных, городских госадминистраций (военных администраций) — в пределах административной территории, на которую распространяется полномочие соответствующей районной, городской госадминистрации (военной администрации);

представители исполнительных органов сельских, поселковых, городских, районных в городах (в случае их образования) советов — в административных пределах населенных пунктов и территорий, на которые распространяется полномочие соответствующих исполнительных органов сельских, поселковых, городских, районных в городах (в случае их образования) советов;

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представители предприятий, учреждений, организаций — на территории предприятий (учреждений, организаций) и в местах выполнения работниками работ (обязанностей);

представители соответствующего подразделения разведывательных органов, Центрального управления или региональных органов СБУ (только резервистам и военнообязанным, состоящим в указанных органах на военном учете) — на всей территории Украины.

Кроме того, с 18 июля повестки в территориальные центры комплектования (ТЦК) смогут отправлять по почте. Такая повестка будет считаться подтвержденной, если зафиксирован отказ ее получения или отсутствие военнообязанного по адресу проживания.