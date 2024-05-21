Представители территориальных центров комплектации теперь имеют право вручать повестки резервистам и военнообязанным круглосуточно. Соответствующее решение было принято в постановлении Кабинета министров от 16 мая.
Кабмин разрешил выдавать повестки круглосуточно. С 18 июля их будут рассылать по почте
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Где будут вручать повестки
Согласно документу, вручение повесток резервистам и военнообязанным осуществляется круглосуточно по адресу места жительства или адресу задекларированного/зарегистрированного места жительства, работы, обучения, в общественных местах, общественных домах и сооружениях, местах массового скопления людей, территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, на пунктах пропуска (блокпостах), пунктах пропуска через границу Украины.
Повестки имеют право вручать:
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представители ТЦК — в пределах административной территории, на которую распространяется полномочие соответствующего ТЦК.
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представители структурных подразделений районных, городских госадминистраций (военных администраций) — в пределах административной территории, на которую распространяется полномочие соответствующей районной, городской госадминистрации (военной администрации);
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представители исполнительных органов сельских, поселковых, городских, районных в городах (в случае их образования) советов — в административных пределах населенных пунктов и территорий, на которые распространяется полномочие соответствующих исполнительных органов сельских, поселковых, городских, районных в городах (в случае их образования) советов;
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представители предприятий, учреждений, организаций — на территории предприятий (учреждений, организаций) и в местах выполнения работниками работ (обязанностей);
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представители соответствующего подразделения разведывательных органов, Центрального управления или региональных органов СБУ (только резервистам и военнообязанным, состоящим в указанных органах на военном учете) — на всей территории Украины.
Кроме того, с 18 июля повестки в территориальные центры комплектования (ТЦК) смогут отправлять по почте. Такая повестка будет считаться подтвержденной, если зафиксирован отказ ее получения или отсутствие военнообязанного по адресу проживания.
Комментарии - 9
На жаль, у нашій країні закони не працюють. «Пакування» в бусики — це шлях у нікуди.
Люди, які цим займаються, працюють проти нашої країни.
Сором. Демократична країна. Викрадення людей. Катування, побиття.
Але ж по факту це викрадення людини, наче у якомусь Сомалі.
Таку країну 73% хотіли побачити? До останнього українця? Подякуйте З Е!
Це 100% проти нашої країни.
На блокпостах круглые сутки выписывали, рейды по кафе-барам тоже не утром проходили.
Или они теперь домой повестку приносить будут в 2 часа ночи? И сразу в воронок садить и увозить в неизвестном направлении?
Прям всё по канонам их дедушек/прадедушек НКВДшных.