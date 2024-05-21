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21 мая 2024, 8:53 Читати українською

Кабмин разрешил выдавать повестки круглосуточно. С 18 июля их будут рассылать по почте

Представители территориальных центров комплектации теперь имеют право вручать повестки резервистам и военнообязанным круглосуточно. Соответствующее решение было принято в постановлении Кабинета министров от 16 мая.

Представители территориальных центров комплектации теперь имеют право вручать повестки резервистам и военнообязанным круглосуточно.
Фото:24tv.ua

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Где будут вручать повестки

Согласно документу, вручение повесток резервистам и военнообязанным осуществляется круглосуточно по адресу места жительства или адресу задекларированного/зарегистрированного места жительства, работы, обучения, в общественных местах, общественных домах и сооружениях, местах массового скопления людей, территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, на пунктах пропуска (блокпостах), пунктах пропуска через границу Украины.

Повестки имеют право вручать:

  • представители ТЦК — в пределах административной территории, на которую распространяется полномочие соответствующего ТЦК.

  • представители структурных подразделений районных, городских госадминистраций (военных администраций) — в пределах административной территории, на которую распространяется полномочие соответствующей районной, городской госадминистрации (военной администрации);

  • представители исполнительных органов сельских, поселковых, городских, районных в городах (в случае их образования) советов — в административных пределах населенных пунктов и территорий, на которые распространяется полномочие соответствующих исполнительных органов сельских, поселковых, городских, районных в городах (в случае их образования) советов;

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  • представители предприятий, учреждений, организаций — на территории предприятий (учреждений, организаций) и в местах выполнения работниками работ (обязанностей);

  • представители соответствующего подразделения разведывательных органов, Центрального управления или региональных органов СБУ (только резервистам и военнообязанным, состоящим в указанных органах на военном учете) — на всей территории Украины.

Кроме того, с 18 июля повестки в территориальные центры комплектования (ТЦК) смогут отправлять по почте. Такая повестка будет считаться подтвержденной, если зафиксирован отказ ее получения или отсутствие военнообязанного по адресу проживания.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 9

+
+90
Exba
Exba
21 мая 2024, 9:23
#
Дни и ночи у мартеновских печей…
+
0
Riojas
Riojas
21 мая 2024, 10:44
#
Если бы, ахаха. ТЦК работает с 9 (по факту с 10) до 15 с перерывом на обед. Определенные лица могут принимать, например, по четным вторникам (два приемных дня в месяц)
+
+30
zevs1
zevs1
21 мая 2024, 9:29
#
Начинать нужно с детей чиновников, так как сами чиновники установили себе бронь.
+
0
PROFAN goncharuk
PROFAN goncharuk
21 мая 2024, 10:27
#
32−33;37;41−45;22−24
+
+15
bonv
bonv
21 мая 2024, 10:46
#
До останнього українця і гірше ж точно не буде ©
+
+15
bonv
bonv
21 мая 2024, 10:47
#
На українську владу чекають численні судові позови.
На жаль, у нашій країні закони не працюють. «Пакування» в бусики — це шлях у нікуди.
Люди, які цим займаються, працюють проти нашої країни.
Сором. Демократична країна. Викрадення людей. Катування, побиття.
Але ж по факту це викрадення людини, наче у якомусь Сомалі.
Таку країну 73% хотіли побачити? До останнього українця? Подякуйте З Е!
+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
21 мая 2024, 11:09
#
Москалі, ппц, як радіють зараз по всіх мережах і дякують нашим тецекашникам.
Це 100% проти нашої країни.
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0
Riojas
Riojas
21 мая 2024, 11:25
#
Звертаю увагу, що за Порошенка не вводили воєнного стану, однак було ухвалено декілька указів про мобілізацію. За тими указами мобілізація була антиконституційною. https://hromadske.ua/posts/chi-zakonna-mobilizaciya-ta-chi-pozbavlyat-uhilyantiv-gromadyanstva-poyasnyuye-ekssuddya-konstitucijnogo-sudu
+
+15
Саша Ник
Саша Ник
21 мая 2024, 10:53
#
А раньше они типа повестки не круглосуточно выписывали?
На блокпостах круглые сутки выписывали, рейды по кафе-барам тоже не утром проходили.
Или они теперь домой повестку приносить будут в 2 часа ночи? И сразу в воронок садить и увозить в неизвестном направлении?
Прям всё по канонам их дедушек/прадедушек НКВДшных.
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