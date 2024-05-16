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16 мая 2024, 14:37 Читати українською

Концерн Rheinmetall откроет в Украине завод по производству ПВО

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall откроет в Украине совместное производство ПВО. Об этом заявил генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер.

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall откроет в Украине совместное производство ПВО.

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На ежегодном общем собрании он объявил, что Rheinmetall планирует создать еще одно совместное предприятие в Украине в области противовоздушной обороны.

Паппергер также отметил, что обещанные 40 БМП Marder 1A3 будут поставлены в Украину, начиная с этого месяца до сентября.

При этом отмечается, что предположительно пройдет еще как минимум год или два, прежде чем производство сможет начаться.

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Напомним

«Минфин» писал, что в Германии экстремисты подожгли садовый дом Армина Паппергера в Германсбурге в Нижней Саксонии. В письме на платформе Indymedia неизвестные признались в содеянном, в частности обвинили концерн в поставке оружия для Украины.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Oligarh
Oligarh
16 мая 2024, 15:16
#
Ага, щас
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