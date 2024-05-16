На территории Германии заморожены российские активы на сумму 3,95 миллиарда евро. Такими данными поделилось министерство финансов страны, сообщает Reuters.
Германия сообщила, сколько активов россии заморожено на территории страны
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Что известно
В эту цифру включены активы частных лиц и компаний, подвергшихся санкциям после вторжения россии в Украину, а также зарубежные активы российского центробанка.
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При этом в Минфине уточнили, что в будущем сумма может измениться из-за колебаний стоимости некоторых активов, связанных с россией.
Напомним
«Минфин» писал, что Постоянные представители стран-членов Европейского Союза одобрили передачу поступлений от налогооблагаемых сверхприбылей замороженных российских активов Украине.
На счетах стран-партнеров Украины заморожено около $300 млрд российских активов.
Международный депозитарий Euroclear по итогам первого квартала 2024 года получил 1,566 млрд евро в виде процентных доходов от инвестирования находящихся под санкциями заблокированных российских активов.
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