Германия сообщила, сколько активов россии заморожено на территории страны

На территории Германии заморожены российские активы на сумму 3,95 миллиарда евро . Такими данными поделилось министерство финансов страны, сообщает Reuters .

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Что известно

В эту цифру включены активы частных лиц и компаний, подвергшихся санкциям после вторжения россии в Украину, а также зарубежные активы российского центробанка.

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При этом в Минфине уточнили, что в будущем сумма может измениться из-за колебаний стоимости некоторых активов, связанных с россией.

Напомним

«Минфин» писал, что Постоянные представители стран-членов Европейского Союза одобрили передачу поступлений от налогооблагаемых сверхприбылей замороженных российских активов Украине.

На счетах стран-партнеров Украины заморожено около $300 млрд российских активов.

Международный депозитарий Euroclear по итогам первого квартала 2024 года получил 1,566 млрд евро в виде процентных доходов от инвестирования находящихся под санкциями заблокированных российских активов.