Банку Raiffeisen ограничат доступ к финансовой системе США, если он не выйдет из россии

Американский минфин предупредил, что продолжение работы Raiffeisen в россии ставит под угрозу национальную безопасность США. Об этом пишет Reuters.

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Австрийский Raiffeisen Bank International получил письмо от Министерства финансов США с предупреждением, что банк может ограничить доступ к американской финансовой системе через бизнес в россии.

Письмо за подписью замминистра Уолли Адейемо поступило в банк 6 мая, а уже через два дня RBI сообщило о решении выйти из сомнительного соглашения о выкупе доли российского олигарха Олега Дерипаски в строительной компании Strabag.

Адейемо выражал в письме обеспокоенность США этим соглашением, но предупреждение не ограничивалось им. По словам источника, опасения Минфина США по поводу деятельности банка в россии сохраняются.

Американский чиновник указал, что расширение Raiffeisen противоречит обещаниям, которые банк давал Минфину США. Адейемо предупредил, что действия RBI увеличивают риск того, что Министерству финансов США придется принять меры по ограничению доступа банка к американской финансовой системе, учитывая опасения, что его деятельность ставит под угрозу национальную безопасность.

Представитель Raiffeisen сказал в комментарии Reuters, что банк отказался от соглашения по Strabag, значительно сократил деятельность в россии и принял меры для снижения санкционных рисков. «RBI будет продолжать работать над деконсолидацией своей российской дочерней компании», — сказал он.

Напомним, что ранее Европейский центральный банк направил к австрийскому Raiffeisen Bank требование об ускорении процесса сворачивания бизнеса в россии. После этого в банке пообещали летом начать сворачивать там бизнес.