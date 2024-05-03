Raiffeisen обещает летом начать сворачивать бизнес в россии

Австрийский Raiffeisen Bank International радикально активизирует процесс выхода из россии в третьем квартале этого года. Об этом заявил глава группы Йоханн Штробль, пишет The Moscow Times.

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Новый план по выходу RBI из россии по срокам был разработан в соответствии с требованиями Европейского центрального банка (ЕЦБ), подчеркнул Штробль.

«Мы аккуратно подходим, не сокращаем бизнес в россии очень быстро, пытаясь сохранить ценность актива, чтобы иметь возможность его продаж», — отметил он.

RBI считает продажу самым быстрым и прозрачным способом покинуть рф.

По словам Штробля, в покупке банка заинтересованы многие российские и иностранные партнеры, о чем свидетельствует количество предложений, поступивших RBI за последние два года. При этом некоторые соискатели актива находятся под западными санкциями, добавил он.

Штробль сообщил, что летом российская «дочка» RBI намерена полностью остановить кредитование — банк будет ждать погашения уже выданных ссуд и не будет выдавать новых «за несколькими исключениями».