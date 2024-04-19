ЕЦБ потребует от Raiffeisen Bank ускорить выход из россии

Европейский центральный банк направит к австрийскому Raiffeisen Bank требование об ускорении процесса сворачивания бизнеса в россии, пишет Reuters со ссылкой на заявление банка.

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Согласно действующим требованиям, кредитный портфель должен существенно сократиться к 2026 году — на 65% к уровню третьего квартала 2023-го, как и международные платежи, исходящие из россии.

После вторжения россии в Украину RBI заявил, что принял существенные меры по смягчению рисков, связанных с владением им АО «Райффайзенбанк» в россии, включая, в частности, риски для его капитала и ликвидности, а также риски, связанные с усилением требований по соблюдению санкций.

Проект требований ЕЦБ выходит за рамки собственных планов RBI по дальнейшему сокращению российского бизнеса и может негативно повлиять на варианты RBI по продажам АО «Райффайзенбанк», говорится в сообщении.