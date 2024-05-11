Кабинет Министров 10 мая утвердил Порядок ведения Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов, а также урегулировал работу электронного военнообязанного кабинета. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.
Кабмин урегулировал запуск электронного кабинета военнообязанного
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«Порядок устанавливает процедуры сбора, хранения, обработки и использования сведений Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов, а также определяет порядок проверки действительности военно-учетных документов консульскими должностными лицами иностранных дипломатических учреждений Украины, уточнения персональных данных военнообязанных и резервистов», — написал Мельничук.
Решением правительства также урегулированы вопросы обмена информацией для Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов с информационно-коммуникационными системами, реестрами (в том числе публичными), базами (банками) данных центральных органов исполнительной власти.
Кроме того, Кабмин определил порядок электронной идентификации в электронных кабинетах, перечень отображаемых в них сведений, а также перечень услуг, предоставляемых призывнику, военнообязанному, резервисту через электронные кабинеты.
Порядок утвержден в соответствии со статьей 5 закона «О Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов» и статьей 20 закона «О правовом режиме военного положения».
Реестр «Оберег»
Напомним, благодаря реестру «Оберег» можно автоматически провести верификацию людей без участия самих военнообязанных. В частности, будет видно, что определенный человек не обновлял данные.
Также с помощью реестра военнообязанных, призывников и резервистов «Оберіг» будет формироваться электронный военно-учетный документ, который будет в приложении для военнообязанных и будет иметь такую же юридическую силу, как бумажный.
Минобороны наладило взаимодействие с Минцифры, чтобы создать такой электронный военно-учетный документ. Об этом в комментариях DOU заявила заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко.
Она добавила, что это будет удобно как военнообязанным, так и работникам ТЦК.
Как отметила Екатерина Черногоренко, в реестре «Оберіг» есть «отдельное поле о статусе вручения человеку повестки — когда был вручен и какой статус». Вместе с тем, оповещение военнообязанных происходит только согласно законодательству лично и заверено подписью. «Все другие методы пока не правомерны» — подчеркнула она.
«Оберег» продолжает расширять взаимодействия с другими государственными реестрами. В частности, сейчас с шестью:
- реестром Государственной налоговой службы;
- реестром Государственной регистрации актов гражданского состояния;
- реестром Государственной судебной администрации;
- реестром Государственной пограничной службы;
- реестром Минобразования;
- реестром Государственной миграционной службы.
Какую информацию человек будет видеть о себе из «Оберега»
- Фамилия Имя Отчество.
- Вид учета/дата снятия (выключен).
- Категория учета.
- Дата рождения.
- Отсрочка/бронирование/дата окончания.
- Постановление ВЛК/дата ВЛК.
- Звание.
- Код и наименование военно-учетной специальности.
- РНОКПП.
- Уникальный номер в системе Оберег.
- ТЦК и СП, где состоит на учете.
- Находится в розыске.
Напомним
«Минфин» писал, что 2 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об электронном кабинете военнообязанного.
Электронный кабинет военнообязанного должен заработать с 18 мая.
16 апреля Зеленский подписал законопроект № 10449 о мобилизации. Закон вступает в силу с 18 мая и предусматривает, что мужчины в возрасте 18−60 лет обязаны в течение 60 дней обновить свои учетные данные в ТЦК, центре предоставления админуслуг (ЦНАП) или в электронном кабинете призывника.
Комментарии - 2
Прізвище, ім'я, по батькові.
Вид обліку / дата зняття (виключений) — цікаво чому виключений? таким чином розробники себе ганблять.
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