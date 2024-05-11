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11 мая 2024, 11:09 Читати українською

Кабмин урегулировал запуск электронного кабинета военнообязанного

Кабинет Министров 10 мая утвердил Порядок ведения Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов, а также урегулировал работу электронного военнообязанного кабинета. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Кабинет Министров 10 мая утвердил Порядок ведения Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов, а также урегулировал работу электронного военнообязанного кабинета.
Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

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«Порядок устанавливает процедуры сбора, хранения, обработки и использования сведений Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов, а также определяет порядок проверки действительности военно-учетных документов консульскими должностными лицами иностранных дипломатических учреждений Украины, уточнения персональных данных военнообязанных и резервистов», — написал Мельничук.

Решением правительства также урегулированы вопросы обмена информацией для Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов с информационно-коммуникационными системами, реестрами (в том числе публичными), базами (банками) данных центральных органов исполнительной власти.

Кроме того, Кабмин определил порядок электронной идентификации в электронных кабинетах, перечень отображаемых в них сведений, а также перечень услуг, предоставляемых призывнику, военнообязанному, резервисту через электронные кабинеты.

Порядок утвержден в соответствии со статьей 5 закона «О Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов» и статьей 20 закона «О правовом режиме военного положения».

Реестр «Оберег»

Напомним, благодаря реестру «Оберег» можно автоматически провести верификацию людей без участия самих военнообязанных. В частности, будет видно, что определенный человек не обновлял данные.

Также с помощью реестра военнообязанных, призывников и резервистов «Оберіг» будет формироваться электронный военно-учетный документ, который будет в приложении для военнообязанных и будет иметь такую же юридическую силу, как бумажный.

Минобороны наладило взаимодействие с Минцифры, чтобы создать такой электронный военно-учетный документ. Об этом в комментариях DOU заявила заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко.

Она добавила, что это будет удобно как военнообязанным, так и работникам ТЦК.

Как отметила Екатерина Черногоренко, в реестре «Оберіг» есть «отдельное поле о статусе вручения человеку повестки — когда был вручен и какой статус». Вместе с тем, оповещение военнообязанных происходит только согласно законодательству лично и заверено подписью. «Все другие методы пока не правомерны» — подчеркнула она.

«Оберег» продолжает расширять взаимодействия с другими государственными реестрами. В частности, сейчас с шестью:

  • реестром Государственной налоговой службы;
  • реестром Государственной регистрации актов гражданского состояния;
  • реестром Государственной судебной администрации;
  • реестром Государственной пограничной службы;
  • реестром Минобразования;
  • реестром Государственной миграционной службы.

Какую информацию человек будет видеть о себе из «Оберега»

  • Фамилия Имя Отчество.
  • Вид учета/дата снятия (выключен).
  • Категория учета.
  • Дата рождения.
  • Отсрочка/бронирование/дата окончания.
  • Постановление ВЛК/дата ВЛК.
  • Звание.
  • Код и наименование военно-учетной специальности.
  • РНОКПП.
  • Уникальный номер в системе Оберег.
  • ТЦК и СП, где состоит на учете.
  • Находится в розыске.

Напомним

«Минфин» писал, что 2 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об электронном кабинете военнообязанного.

Электронный кабинет военнообязанного должен заработать с 18 мая.

16 апреля Зеленский подписал законопроект № 10449 о мобилизации. Закон вступает в силу с 18 мая и предусматривает, что мужчины в возрасте 18−60 лет обязаны в течение 60 дней обновить свои учетные данные в ТЦК, центре предоставления админуслуг (ЦНАП) или в электронном кабинете призывника.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
+29
Genna Smatko
Genna Smatko
11 мая 2024, 11:54
#
Нехай тепер самі себе там і перевіряють, а бомжам все-одно нема нічого і боятися нічого.
+
+14
youknow
youknow
11 мая 2024, 12:24
#
Яку інформацію людина бачитиме про себе з «Оберегу»
Прізвище, ім'я, по батькові.
Вид обліку / дата зняття (виключений) — цікаво чому виключений? таким чином розробники себе ганблять.

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