В пятницу, 10 мая, вечером цена первой криптовалюты резко пошла вниз. В моменте биткоин опустился до $60 326. Впоследствии актив немного возобновил свои позиции. Об этом свидетельствуют данные CoinMarketCap.
Биткоин резко пошел вниз, опустившись до $60 326
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Сегодня, 11 мая, на момент написания новости цена биткоина составляет около $60 900. При том, что еще вчера цифровое золото стоило $63 000. В сутки актив потерял 3,05%.
Что с другими криптовалютами
Почти все криптовалюты кроме Toncoin (+4,88% в сутки) с наибольшей капитализацией за 24 часа также продемонстрировали падение. Больше всего снизилась цена Solana (-5,43%) и Dogecoin (-4,57%).
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Напомним
В середине марта 2024 года биткоин был на уровне выше $73 000. Первая криптовалюта обновила исторический максимум $73,737.
«Минфин» писал, что 1 мая биткоин обрушился до $57 412.
Источник: Минфин
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Комментарии - 3
рашистів на харківському напрямку накоїли такого лиха на крипторинку…
Я ще пів року тому писав, що лиш отара оленів з баблом може зрушити ціну вгору. А халвінг то фактор збільшення пропозиції битків на ринку, бо рахунки ростуть, а винагорода уполовинилася. ETF також не на користь биточників, адже раніше комісію за транзакції отримувала система, а тепер біржа. Щоб ціна пішла вверх, необхідно вливати купу бабла. Тут є унікуми, які вважають, що дядьки з Воллстріт вирішили полегшити вам життя з тими ETFами. Але вони стрижуть бабло. Допоки биток був фрикуватим інструментом, то їм було не цікаво, коли став масовим, вони зацікавилися.