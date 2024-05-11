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11 мая 2024, 9:29 Читати українською

Биткоин резко пошел вниз, опустившись до $60 326

В пятницу, 10 мая, вечером цена первой криптовалюты резко пошла вниз. В моменте биткоин опустился до $60 326. Впоследствии актив немного возобновил свои позиции. Об этом свидетельствуют данные CoinMarketCap.

В пятницу, 10 мая, вечером цена первой криптовалюты резко пошла вниз.
Фото: pixabay.com

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Сегодня, 11 мая, на момент написания новости цена биткоина составляет около $60 900. При том, что еще вчера цифровое золото стоило $63 000. В сутки актив потерял 3,05%.

Что с другими криптовалютами

Почти все криптовалюты кроме Toncoin (+4,88% в сутки) с наибольшей капитализацией за 24 часа также продемонстрировали падение. Больше всего снизилась цена Solana (-5,43%) и Dogecoin (-4,57%).

Читайте также: К 2030 году биткоин будет стоить $1 миллион — Джек Дорси

Напомним

В середине марта 2024 года биткоин был на уровне выше $73 000. Первая криптовалюта обновила исторический максимум $73,737.

«Минфин» писал, что 1 мая биткоин обрушился до $57 412.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
+15
Qwerty1999
Qwerty1999
11 мая 2024, 10:14
#
Невже десятичасова повітряна тривога у Харкові та спроба наступу
рашистів на харківському напрямку накоїли такого лиха на крипторинку…
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0
Genna Smatko
Genna Smatko
11 мая 2024, 11:55
#
І ще буде падати лохам по 65 тис розпродали. Наступного разу через чотири роки.
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0
SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
11 мая 2024, 13:17
#
Что оні нє дєлают, нє ідут дєла… Ні халвінг не допоміг, ні ETF…
Я ще пів року тому писав, що лиш отара оленів з баблом може зрушити ціну вгору. А халвінг то фактор збільшення пропозиції битків на ринку, бо рахунки ростуть, а винагорода уполовинилася. ETF також не на користь биточників, адже раніше комісію за транзакції отримувала система, а тепер біржа. Щоб ціна пішла вверх, необхідно вливати купу бабла. Тут є унікуми, які вважають, що дядьки з Воллстріт вирішили полегшити вам життя з тими ETFами. Але вони стрижуть бабло. Допоки биток був фрикуватим інструментом, то їм було не цікаво, коли став масовим, вони зацікавилися.
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