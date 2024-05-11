Биткоин резко пошел вниз, опустившись до $60 326

В пятницу, 10 мая, вечером цена первой криптовалюты резко пошла вниз. В моменте биткоин опустился до $60 326. Впоследствии актив немного возобновил свои позиции. Об этом свидетельствуют данные CoinMarketCap.

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Сегодня, 11 мая, на момент написания новости цена биткоина составляет около $60 900. При том, что еще вчера цифровое золото стоило $63 000. В сутки актив потерял 3,05%.

Что с другими криптовалютами

Почти все криптовалюты кроме Toncoin (+4,88% в сутки) с наибольшей капитализацией за 24 часа также продемонстрировали падение. Больше всего снизилась цена Solana (-5,43%) и Dogecoin (-4,57%).

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Напомним

В середине марта 2024 года биткоин был на уровне выше $73 000. Первая криптовалюта обновила исторический максимум $73,737.

«Минфин» писал, что 1 мая биткоин обрушился до $57 412.