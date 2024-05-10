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10 мая 2024, 17:09 Читати українською

К 2030 году биткоин будет стоить $1 миллион — Джек Дорси

К 2030 году цена первой криптовалюты достигнет $1 млн и выйдет за его пределы. Об этом заявил соучредитель соцсети Twitter (сейчас X) и глава технологической компании Block Джек Дорси в интервью Piratewires.

К 2030 году цена первой криптовалюты достигнет $1 млн и выйдет за его пределы.
Фото: pixabay.com

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Он отметил, что наиболее интересным аспектом цифрового золота является природа его экосистемы, как она стимулирует коллективные усилия по улучшению сети.

«Самая удивительная вещь в биткоине, кроме истории основания, это то, что любой, кто над ним работает, или получает за него деньги, или покупает его для себя — каждый, кто прилагает усилия, чтобы сделать его лучше, делает лучше всю экосистему, что вынуждает цену расти. Это увлекательная экосистема. Это меня многому научило», — заявил Дорси.

На момент написания новости цена биткоина составляет около $63 000. По данным CoinMarketCap, за сутки актив вырос на 2,52%, за неделю — на 4,05%. Большинство криптовалют с наибольшей капитализацией также продемонстрировали рост.

Напомним

В середине марта 2024 года биткоин был на уровне выше $73 000. Первая криптовалюта обновила исторический максимум $73,737.

«Минфин» писал, что 1 мая биткоин обрушился до $57 412.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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0
Kharakternyk
Kharakternyk
10 мая 2024, 18:22
#
Мало хто ще доживе до 2030:)
+
0
Anjey2410
Anjey2410
10 мая 2024, 18:38
#
Нынешнее поколение советских людей, будет жить при коммунизме. Этот лозунг — прогноз висел у нас в школе…
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