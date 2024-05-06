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6 мая 2024, 11:55 Читати українською

Нацбанк ожидает существенного роста цен на электроэнергию

Национальный банк ожидает постепенного повышения цен на электроэнергию. Об этом говорится в макроэкономическом прогнозе НБУ.

Национальный банк ожидает постепенного повышения цен на электроэнергию.
Фото:depositphotos

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Ожидание НБУ

«Ожидается поэтапное приведение тарифов на услуги ЖКХ к экономически обоснованным уровням в течение нескольких лет. В то же время, учитывая сложную ситуацию в энергетике, дотационные тарифы на э/э для бытовых потребителей могут расти быстрее. В частности, в этот прогноз закладывается достаточно быстрый и существенный рост цен на электроэнергию», — говорится в нем.

Это будет формировать дополнительное давление на цены и потребности в увеличении субсидий для населения.

Читайте: Дешевая электроэнергия заканчивается: когда повысятся тарифы и сколько будем платить

Добавляется, что длительная отсрочка решений по повышению тарифов на услуги ЖКХ обусловит более низкую инфляцию, но будет накапливать квазифискальные дисбалансы и ухудшить финансовое состояние государственных энергокомпаний.

«Это будет усугублять риски нестабильности на внутреннем рынке энергоресурсов, будет ухудшать инвестиционный потенциал отрасли, тогда как ценовое давление будет только откладываться на будущее», — подчеркнули в НБУ.

Читайте: Постепенный рост тарифов на коммуналку: о чем договорилось правительство с МВФ

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 6

+
+59
bonv
bonv
6 мая 2024, 12:01
#
Тарифи знову під час війни «піднімати не будемо»? Нелохи з непрофанами при владі. От і наслідки.
+
0
bosyak
bosyak
6 мая 2024, 12:32
#
У Вас є інший варіант, коли маневрування проводиться за рахунок імпорту? Не соромтесь, розкажіть.
+
+74
bonv
bonv
6 мая 2024, 12:37
#
Президент і його команда пообіцяли українському народу, який цих клоунів вибрав, що тарифи на час війни підніматися не будуть. При чому тут імпорт? Чи теж хоч в очі сци?
Вже смартфони пенсіонерам роздали? 1 млрд дерев посадили? А посадки весною? 4 тис баксів для вчителів? Шашлички в травні? Зе-біли блін…
+
0
SZlats
SZlats
6 мая 2024, 12:45
#
Много опи пиз…ли это да, а кроме как поднять цены не на что другое мозгов нет к примеру вернуть градацию много света палиш тонну киловатт плати плати как в Европе, а не пол с подогревом и тд, а платишь как простой работяга_))))))) Равенство…
+
0
BrutForce
BrutForce
6 мая 2024, 12:57
#
Скасування дотаційного тарифу для 80% з одночасним введенням субсидій для решти 20% наразі єдиноправильне рішення. Інакше будемо платити по тарифу дизельного генератора.
+
0
Rubi0
Rubi0
6 мая 2024, 13:10
#
Правильне рішення это заканчивать войну. Тогда и с демографией и тарифами и курсом все будет нормально.
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