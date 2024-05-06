Нацбанк ожидает существенного роста цен на электроэнергию

Ожидание НБУ

«Ожидается поэтапное приведение тарифов на услуги ЖКХ к экономически обоснованным уровням в течение нескольких лет. В то же время, учитывая сложную ситуацию в энергетике, дотационные тарифы на э/э для бытовых потребителей могут расти быстрее. В частности, в этот прогноз закладывается достаточно быстрый и существенный рост цен на электроэнергию», — говорится в нем.

Это будет формировать дополнительное давление на цены и потребности в увеличении субсидий для населения.

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Добавляется, что длительная отсрочка решений по повышению тарифов на услуги ЖКХ обусловит более низкую инфляцию, но будет накапливать квазифискальные дисбалансы и ухудшить финансовое состояние государственных энергокомпаний.

«Это будет усугублять риски нестабильности на внутреннем рынке энергоресурсов, будет ухудшать инвестиционный потенциал отрасли, тогда как ценовое давление будет только откладываться на будущее», — подчеркнули в НБУ.

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