«Колебания есть, но без давления: Пышный рассказал, что происходит с курсом

На валютном рынке наблюдаются колебания, но они не оказывают опасного давления. Они в первую очередь связаны с факторами, которые существовали до войны. Об этом заявил глава Национального банка Андрей Пышный в эфире телеканала «Мы — Украина».

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Пышный о курсе

«Говорю традиционно: Нацбанк не дает никогда прогнозов по курсу. Мы отвечаем за курсовую устойчивость. Мы видим, что валютный рынок после перехода от фиксированного курса к управляемой гибкости функционирует все больше, руководствуясь спросом и предложением. Это именно то, к чему мы стремились.Мы видим колебания, мы видим, что эти колебания в первую очередь связаны с факторами, которые существовали до войны: сезонность.

По его словам, Нацбанк будет и дальше присутствовать на рынке, обеспечивать курсовую устойчивость, но при этом давая возможность рынку реагировать как на внешние, так и на внутренние факторы. Пышный подчеркнул, что спрос и предложение должны вернуться. На валютный рынок без участия НБУ постепенно возвращается экспортная выручка, обеспечивая то предложение, которое покрывает спрос.

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«Мы видим, что, несмотря на войну, возвращаемся к нормальности. Да, она в известной степени модифицирована на риски и обстоятельства, связанные с войной. Но она построена на принципах рыночной экономики. Именно туда мы идем, в Евросоюз… Мое сообщение населению: ситуация достаточно контролируемая, но риски остаются… Наша задача — обеспечить при любых условиях курсовую и ценовую стабильность. Пока нам это удается», — подытожил банкир.