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6 мая 2024, 9:44 Читати українською

«Колебания есть, но без давления: Пышный рассказал, что происходит с курсом

На валютном рынке наблюдаются колебания, но они не оказывают опасного давления. Они в первую очередь связаны с факторами, которые существовали до войны. Об этом заявил глава Национального банка Андрей Пышный в эфире телеканала «Мы — Украина».

На валютном рынке наблюдаются колебания, но они не оказывают опасного давления.
Фото:depositphotos

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Пышный о курсе

«Говорю традиционно: Нацбанк не дает никогда прогнозов по курсу. Мы отвечаем за курсовую устойчивость. Мы видим, что валютный рынок после перехода от фиксированного курса к управляемой гибкости функционирует все больше, руководствуясь спросом и предложением. Это именно то, к чему мы стремились.Мы видим колебания, мы видим, что эти колебания в первую очередь связаны с факторами, которые существовали до войны: сезонность.

По его словам, Нацбанк будет и дальше присутствовать на рынке, обеспечивать курсовую устойчивость, но при этом давая возможность рынку реагировать как на внешние, так и на внутренние факторы. Пышный подчеркнул, что спрос и предложение должны вернуться. На валютный рынок без участия НБУ постепенно возвращается экспортная выручка, обеспечивая то предложение, которое покрывает спрос.

Читайте: Доверие к гривне: Украинцы приобрели ОВГЗ более чем на 60 миллиардов

«Мы видим, что, несмотря на войну, возвращаемся к нормальности. Да, она в известной степени модифицирована на риски и обстоятельства, связанные с войной. Но она построена на принципах рыночной экономики. Именно туда мы идем, в Евросоюз… Мое сообщение населению: ситуация достаточно контролируемая, но риски остаются… Наша задача — обеспечить при любых условиях курсовую и ценовую стабильность. Пока нам это удается», — подытожил банкир.

Читайте: В НБУ говорят, что курсовые колебания не несут никакой угрозы

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 3

+
+10
Злий Інвестор
Злий Інвестор
6 мая 2024, 11:17
#
Якщо тиску немає, то чому курс знизився на 5% з початку року? Якщо це планова девальвація, то чому Пишний не поділиться зі спільнотою подальшими планами?
+
+51
bonv
bonv
6 мая 2024, 11:43
#
Валюта надходить від міжнародних фінансових донорів, які активно спалюються, от і «немає тиску»,.
+
0
Mr Bungle
Mr Bungle
6 мая 2024, 11:56
#
Врет и не моргнет, валютный спекулянт-косит себе бабло. Наверно на вырученные дроны покупает…
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