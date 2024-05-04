В апреле Украина импортировала 225 тыс. МВт-ч электроэнергии, что является самым большим показателем с начала текущего года. Об этом сообщает ЭКУ.
Импорт электроэнергии достиг самого высокого уровня с начала года
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Подробности
По сравнению с мартом объем коммерческого импорта увеличился на треть.
Государственный энерготрейдер АО «Энергетическая компания Украины» (ЭКУ) по итогам месяца увеличил объем импорта в 1,5 раза. Компания импортировала электроэнергию из Венгрии и Румынии. ЭКУ занимает второе место по объему импорта электроэнергии среди всех поставщиков.
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Украина сохраняет определенный резерв для дальнейшего увеличения импорта. В случае роста потребности ЭКУ будет реагировать на нее с целью поддержки энергосистемы и стабильного энергообеспечения потребителей", — отметил Виталий Бутенко, генеральный директор ЭКУ.
Справка
АО «Энергетическая компания Украины» (ЭКУ) — национальная энерготрейдинговая компания, которая предлагает комплексные решения по покупке, продаже и управлению энергоресурсами.
ЭКУ входит в ТОП-5 трейдеров Украины по объемам продаж электроэнергии, лидеров по трансграничной торговле энергоресурсами, а также в ТОП-2 трейдеров зеленой электроэнергии.
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100% компании принадлежит государству.
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