Инфляция в Турции обновила максимум с ноября 2022 года

Темпы роста потребительских цен в Турции в апреле вновь ускорились, обновив максимум с ноября 2022 года. Инфляция составила 69,8% в годовом выражении по сравнению с 68,5% в марте. Об этом говорится в отчете статистического института страны (Turkstat).

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Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предполагал еще более существенное усиление инфляции — до 70,33% в годовом выражении.

Как изменились цены

Стоимость коммунальных услуг в Турции в прошлом месяце увеличилась на 55,55% в годовом выражении, транспортных — на 80,39%.

Продукты питания подорожали на 68,5%, одежда и обувь — на 51,2%, алкоголь и табачная продукция — на 78,53%, мебель и бытовая техника — на 67,88%, цены в кафе и ресторанах выросли на 95,82%.

Базовая инфляция, не учитывающая стоимость продуктов питания, энергоносителей, алкоголя, табачной продукции и золота, в апреле ускорилась до 75,81% с 75,21% месяцем ранее, сообщает Turkstat.

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