Центральный банк Турции сохранил учетную ставку на уровне 45% годовых. Это первое заседание в цикле ужесточения денежно-кредитной политики, на котором регулятор не стал повышать ставку.
ЦБ Турции сохранил ставку на уровне 45% годовых
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Турецкий регулятор заявил, что текущий уровень учетной ставки будет сохраняться до тех пор, пока не произойдет значительного и устойчивого снижения основной тенденции ежемесячной инфляции и пока инфляционные ожидания не достигнут необходимого диапазона.
В январе годовой уровень инфляции в Турции был на уровне 64,86%.
Решение сохранить ставку без изменений было ожидаемым. Такой прогноз, в частности, дали все 11 экономистов, опрошенных Reuters. На предыдущем заседании регулятор дал сигнал, что ужесточение денежно-кредитной политики достигло уровня, необходимого для снижения инфляции.
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На прошлой неделе новый глава
Это укрепило аналитиков во мнении, что турецкий ЦБ будет сохранять «ястребиные» настроения до тех пор, пока инфляция не начнет замедляться. Это, как ожидается, начнется в середине года. К концу года регулятор рассчитывает на снижение инфляции до 35%.
Медианный прогноз экспертов, опрошенных Reuters, предполагает, что к концу 2024 года ставка в Турции опустится с текущих 45% до 37,5% годовых. Только один из десяти участников опроса полагает, что ставка останется на уровне 45%. В целом же прогнозы предполагают диапазон от 35% до 45% годовых.
Напомним
С лета 2023 года
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