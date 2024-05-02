НБУ в апреле увеличил продажу валюты из резервов

Чистая продажа валюты Нацбанком в апреле выросла до $2,28 млрд, по сравнению с $1,79 млрд в марте и $1,51 млрд — в феврале. Об этом говорится в данных НБУ.

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Сколько продано валюты

В прошлом месяце НБУ продал на межбанковском валютном рынке $2,31 млрд, а купил — всего $0,03 млрд.

Что с курсом

С октября прошлого года НБУ реагирует на ситуацию на рынке, снижая или поднимая курс интервенций. Курс доллара на межбанке за апрель вырос примерно на 60 копеек с 39,00 до 39,60 грн.

Напомним

Как писал «Минфин», факторов, которые серьезно повлияют на поведение курса нацвалюты в краткосрочной и среднесрочной перспективе, несколько:

Решение Нацбанка по учетной ставке и изменению в денежно-кредитной политике от 25 апреля. Интрига вокруг учетной ставки завершена. Ставка уменьшена на 1 п.п. — до 13,5% годовых, что примерно и закладывало рынок в свои расчеты.

Также скорректированы два важнейших сейчас для банков маркера гривневого ресурсного рынка — плата по депозитным сертификатам Нацбанка: ставка по депсертификатам овернайт теперь составляет 13,5% годовых и по трехмесячным сертификатам — 16,5%.

Это приведет к достаточно быстрой реакции банков по снижению ставок по вкладам населения. Хотя некоторые финучреждения, напротив, не спешат, и даже проведут несколько акций по вкладам на длительные сроки, предлагая более привлекательные проценты, чтобы переманить у конкурентов часть вкладчиков на долгосрочное обслуживание.