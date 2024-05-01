Экспорт Украины вышел на довоенный уровень, правительство изменило условия программы «5-7-9»: главное за 1 мая

Минфин - Курсы валют Украины

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1 мая 2024, 20:00 Читати українською

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Цена биткоина резко пошла вниз в среду утром. К моменту написания новости она составляет $57 412. Вместе с первой криптовалютой падает весь рынок и акции. Эксперты отмечают, что это связано с ожиданием заседания ФРС по ставке.

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Источник: Минфин
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