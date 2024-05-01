Украина в апреле побила рекорд: вышла на довоенный уровень экспорта
Экспорт Украины вышел на довоенный уровень, правительство изменило условия программы «5-7-9»: главное за 1 мая
В апреле страна побила новый рекорд экспорта товаров из Украины — 13,1 млн тонн украинских грузов. В денежном исчислении — на $3,3 млрд. Это абсолютный рекорд за все время полномасштабной войны. К примеру, в марте экспорт составил 11,8 млн. тонн, в январе — 12 млн. тонн.
Кабмин изменил условия программы «Доступные кредиты 5−7−9%»
Кабмин внес изменения в Порядок предоставления финансовой государственной поддержки субъектам предпринимательства, определяющий параметры программы «Доступные кредиты 5−7−9%».
Биткоин обвалился до $57 тысяч
Цена биткоина резко пошла вниз в среду утром. К моменту написания новости она составляет $57 412. Вместе с первой криптовалютой падает весь рынок и акции. Эксперты отмечают, что это связано с ожиданием заседания ФРС по ставке.
monobank, Приват и другие: почему ломаются украинские банки
В последние годы участились поломки мобильных приложений банков и систем интернет-банкинга. Сбой может произойти в мгновение ока, что заставляет волноваться пользователей, которые в момент сбоя расплачивались в магазине или переводили средства. «Минфин» выяснил у финансистов причины участившихся поломок методы противодействия, а главное — кто вернет клиенту средства в случае исчезновения.
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